Если ты носишь пуховик и шапку – твоей маме точно не за что переживать. Но есть и такие храбрецы, которые в конце осени смело разгуливают в бомбере и рассказывают всем, что им не холодно. Men 24 расскажет тебе, как стильно одеваться мужчине зимой. Лови примеры верхней одежды, которые позволят тебе не только греться, но и выглядеть круто!

Конечно же, тебе может быть тепло и в тоненькой курточке (хотя мы в это не верим), но это вовсе не означает, что в твоем гардеробе не должно быть чего-то теплого. Men 24 делится с тобой вариантами верхней одежды, которые позволят выглядеть стильно зимой. Их, к слову, можно выгодно приобрести в Черную пятницу!

Возьми на вооружение 4 способа прокачать свой повседневный стиль мужчине

1. Пальто

Это неизменный партнер элегантного и стильного мужчины. А еще пальто может позволить скрыть не слишком идеальное тело. Например, двубортные модели могут смело выбирать мужчины, у которых немного вырос пивной животик. Да и вообще такая модель визуально вытягивает силуэт!

Не менее модные сейчас – пальто с меховыми воротниками. Мода циклична, поэтому нет ничего удивительного, что трендовыми становятся вещи из 80-х. Но мы предлагаем тебе выбирать варианты с экомехом .



Мужское пальто всегда будет в тренде / Фото pinterest

Какой материал выбрать? Это может быть шерсть, кашемир, твид, смесовые ткани с высоким содержанием натуральных волокон. От синтетики мы рекомендуем отказаться, ведь в таком пальто тебе будет некомфортно, а также оно будет не слишком хорошо греть.

2. Пуховик

Если хочешь купить стильный пуховик – выбери удлиненную модель. И, желательно, какую-то яркую. Особенность пуховика состоит в том, что его можно сочетать как с повседневным, так и с классической одеждой. Хватит считать этот тип курток составляющей спортивного стиля. Так давно уже не есть!



Эксперты рекомендуют выбирать удлиненные пуховики / Фото pinterest

Наполнитель: выбирай от натурального пуха к синтетическим материалам.

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3. Экошуба

Подчеркиваем, что шубы из натурального меха покупать в 2020 году – по меньшей мере странно. Поэтому присмотрись к экошубе . И не нужно думать, что такой тип шуб не будет стильно выглядеть и тому подобное. Все это бред. Лучший вариант – шубка из овечьей шерсти. В ней ты не только выглядеть круто. Тебе еще и будет очень тепло!



Мужская шуба из овечьей шерсти стильная и очень теплая / Фото pinterest

4. Жилет

Если твоё передвижение по городу ограничивается личным автомобилем и короткими перебежками – можешь смело выбрать жилет. Это может быть замшевый, вельветовый, синтепоновый вариант. Его главная задача – добавить тепла и многослойности. Можешь сочетать жилет с худи, носить его под любимым пальто или курткой. Это позволит тебе не мерзнуть даже в самые лютые холода!



Мужской жилет позволяет дополнительно утеплиться / Фото brammels

Эти варианты верхней одежды позволят тебе не только согреваться зимой, но и выглядеть максимально стильно!