Гладко выбритое лицо давно вышло из моды – грустно признавать или нет, но это так. Усы, борода, щепотка брутальности – вот что сейчас в тренде. Men 24 выяснил, как называются самые стильные мужские стрижки бороды в 2020 году.

Стильные прически и стрижки с бородой – вещь трендовая и модная. Men 24 выяснил, какие стрижки бороды и сочетание причесок с бородой вообще существуют , чтобы ты мог взглянуть на них и сделать выбор.

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Сегодня поговорим о трендовых мужских стрижках бороды 2020: как их называют, какие – наиболее популярны, а какие стрижки к какой бороде лучше подходят.

Форма бороды: что нужно знать

О длине бороды

Короткая борода

Заметь, что даже небольшая щетина, особенно если густая и темная, может походить на готовую бороду. Плюс такой бороды – ее не жалко сбрить и не трудно отрастить снова. Минус – за ней надо следить ежедневно.

Такие бороды хорошо сочетаются с классическими прическами коротких волос, а также с топ кнот (больше о видах мужских причесок и какие из них самые модные в 2020 году – по этой ссылке ).



Борода короткая / Фото pinterest

Средняя борода

Один из самых популярных вариантов причесок под бороду – это короткая мужская стрижка с бородой средней длины (можно причем и с усами, и без).

К средней длины бородам очень хорошо подходят такие стрижки как андеркат, фейд и даже полубокс (но не бокс).



Борода средняя / Фото pinterest

Длинная борода

Длинная борода равна длительному посвященному ее выращиванию времени. В таком случае не будет проблемой отрастить и волосы.

Именно длинная борода в сочетание с длинными волосами (под каре или долгого боба) сочетаются оптимально и выглядят действительно круто.



Борода длинная / Фото pinterest

Оформление бороды

Квадратная борода Выбритая или подстриженная борода с четкими линиями у скул. Делают ее в форме квадрата или прямоугольника. Она должна быть короче по бокам и густой на подбородке, чтобы ярче выделять нижнюю челюсть.

Борода квадратная / Фото pinterest

Круглая борода

Делает лицо визуально более худым. Особенно если выбрить косые линии у скул.

Можно оставлять густую бороду на подбородке.



Борода круглая / Фото pinterest

Топ-6 самых модных стрижек бороды в 2020 году

Эспаньолка

Маленькая бородка, которая начинается под нижней губой и занимает подбородок на всю ширину.

Идеальное решение для тех, кто не хочет выбирать между усами и бородой, и не хочет их разделять.



Эспаньолка / Фото pinterest

Чинстрап

Чинстрап в переводе с английского – "ремешок на подбородке" (от виска к виску). В принципе, это все объясняет.

Волосы под губой можно оставлять. Усы – по желанию.



Чинстрап / Фото pinterest

Голливудская

Многие актеры и певцы выбирают именно эту бороду: выглядит она стильно и брутально.

Голливудская борода или "бретта" – это мягкий плавный переход от прически с небольшим количеством волос вокруг рта. На остальном лице – щетина.



Голливудская / Фото pinterest

Утиный хвост

Вместо равной округлой бородки или зубчиков вилки – один треугольный хвостик (как у утки).

Причем длина постепенно возрастает от висков к подбородку. Эта борода – лидер сезона.



Утиный хвост / Фото pinterest

Якорь

Эта борода проходит вдоль подбородка и соединяется в тонкую полоску под нижней губой (можно без усов).

В тренде, к слову, перевернутый якорь – яркий вариант, который привлекает внимание.



Якорь и перевернутый якорь / Фото pinterest

Французская вилка

Классическая борода, но фишкой: нижняя часть разделена надвое.

Именно так выглядит французская вилка – с двумя зубцами.



Французская вилка / Фото pinterest

И обрати внимание Почему не растет борода: лучшие способы, как отрастить ее в домашних условиях

Важно! Н е забывай, что главная задача бороды – создать контраст, подчеркивать те или иные черты твоего лица. А лица у людей очень разные, поэтому и выделять приходится разные черты.

Не существует универсальной бороды, которая подойдет каждому или любому мужчине. Как выбрать нужную форму для именно твоего типа лица – охотно посоветует специалист барбер или стилист.