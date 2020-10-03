Меняет все: модные мужские бороды 2020 – названия стрижек и примеры в фото
Гладко выбритое лицо давно вышло из моды – грустно признавать или нет, но это так. Усы, борода, щепотка брутальности – вот что сейчас в тренде. Men 24 выяснил, как называются самые стильные мужские стрижки бороды в 2020 году.
Стильные прически и стрижки с бородой – вещь трендовая и модная. Men 24 выяснил, какие стрижки бороды и сочетание причесок с бородой вообще существуют, чтобы ты мог взглянуть на них и сделать выбор.
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Сегодня поговорим о трендовых мужских стрижках бороды 2020: как их называют, какие – наиболее популярны, а какие стрижки к какой бороде лучше подходят.
Форма бороды: что нужно знать
О длине бороды
Короткая борода
Заметь, что даже небольшая щетина, особенно если густая и темная, может походить на готовую бороду. Плюс такой бороды – ее не жалко сбрить и не трудно отрастить снова. Минус – за ней надо следить ежедневно.
- Такие бороды хорошо сочетаются с классическими прическами коротких волос, а также с топ кнот (больше о видах мужских причесок и какие из них самые модные в 2020 году – по этой ссылке).
Борода короткая / Фото pinterest
Средняя борода
Один из самых популярных вариантов причесок под бороду – это короткая мужская стрижка с бородой средней длины (можно причем и с усами, и без).
- К средней длины бородам очень хорошо подходят такие стрижки как андеркат, фейд и даже полубокс (но не бокс).
Борода средняя / Фото pinterest
Длинная борода
Длинная борода равна длительному посвященному ее выращиванию времени. В таком случае не будет проблемой отрастить и волосы.
- Именно длинная борода в сочетание с длинными волосами (под каре или долгого боба) сочетаются оптимально и выглядят действительно круто.
Борода длинная / Фото pinterest
Оформление бороды
Квадратная борода
Выбритая или подстриженная борода с четкими линиями у скул. Делают ее в форме квадрата или прямоугольника.
- Она должна быть короче по бокам и густой на подбородке, чтобы ярче выделять нижнюю челюсть.
Борода квадратная / Фото pinterest
Круглая борода
Делает лицо визуально более худым. Особенно если выбрить косые линии у скул.
- Можно оставлять густую бороду на подбородке.
Борода круглая / Фото pinterest
Топ-6 самых модных стрижек бороды в 2020 году
Эспаньолка
Маленькая бородка, которая начинается под нижней губой и занимает подбородок на всю ширину.
- Идеальное решение для тех, кто не хочет выбирать между усами и бородой, и не хочет их разделять.
Эспаньолка / Фото pinterest
Чинстрап
Чинстрап в переводе с английского – "ремешок на подбородке" (от виска к виску). В принципе, это все объясняет.
- Волосы под губой можно оставлять. Усы – по желанию.
Чинстрап / Фото pinterest
Голливудская
Многие актеры и певцы выбирают именно эту бороду: выглядит она стильно и брутально.
- Голливудская борода или "бретта" – это мягкий плавный переход от прически с небольшим количеством волос вокруг рта. На остальном лице – щетина.
Голливудская / Фото pinterest
Утиный хвост
Вместо равной округлой бородки или зубчиков вилки – один треугольный хвостик (как у утки).
- Причем длина постепенно возрастает от висков к подбородку. Эта борода – лидер сезона.
Утиный хвост / Фото pinterest
Якорь
Эта борода проходит вдоль подбородка и соединяется в тонкую полоску под нижней губой (можно без усов).
- В тренде, к слову, перевернутый якорь – яркий вариант, который привлекает внимание.
Якорь и перевернутый якорь / Фото pinterest
Французская вилка
Классическая борода, но фишкой: нижняя часть разделена надвое.
- Именно так выглядит французская вилка – с двумя зубцами.
Французская вилка / Фото pinterest
И обрати внимание Почему не растет борода: лучшие способы, как отрастить ее в домашних условиях
Важно! Не забывай, что главная задача бороды – создать контраст, подчеркивать те или иные черты твоего лица. А лица у людей очень разные, поэтому и выделять приходится разные черты.
- Не существует универсальной бороды, которая подойдет каждому или любому мужчине. Как выбрать нужную форму для именно твоего типа лица – охотно посоветует специалист барбер или стилист.