Туфли, ботинки, кеды и кроссовки – основные виды мужской обуви, которые есть у большинства. В новом материале Men 24 пройдется по 6 популярных и одновременно базовых парах мужской обуви, которые должны быть в твоем гардеробе. Разберемся в основных отличиях, а также посоветуем, с чем их носить!

Классификация мужской обуви не такая уж и сложная как тебе может показаться. И поверь, не всё то мешт ы , что ты так называешь. К твоему вниманию 6 базовых пар мужской обуви, о которых тебе подробнее расскажет Men 24 .

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Начнем с того, что мужские туфли и ботинки можно классифицировать по типу шнуровки. Здесь ничего сложного. Есть 2 вида шнурков: открытая и закрытая.

Как их отличить?

Если можешь отогнуть боковины на 180 градусов (их еще называют берцами – часть ботинка, в которой проделаны дырочки под шнуровки) – перед тобой дерби или туфли, где боковины пришиты сверху передка.

Если же берцы на 180 градусов не отгибаются – перед тобой оксфорды. В них боковины пришиты под передком.

Оксфорд ы

Стиль обуви, который характеризуется "закрытой" шнуровкой, где союзка нашита поверх берцов. То есть две стороны (берцы), стянутые шнурком, пришиваются под передней частью ботинка (союзника) и замыкаются сверху язычка, пришитого снизу под шнуровкой. Боковые части, так называемые берцы, пришитые к передней части обуви в виде буквы "V".



В оксфордах берцы пришиты к передней части обуви / Фото beckettsimonon

Дерби

Это туфли с открытой шнуровкой, на которых берцы нашиты поверх союзки. Если на мужицкий ум, то боковые стороны таких туфель пришиты поверх передней части. Поэтому, когда шнуровки развязаны, боковины свободно расходятся (их можно отогнуть почти на 180 градусов).



В дерби берцы пришиты поверх передней части / Фото gentelman

Броги

Это туфли или ботинки с декоративной перфорацией, которая может проходить вдоль швов, на носках и задниках. Такая перфорация может быть и на оксфордах, дерби, монках, а также на туфлях и ботинках. Для определения процесса нанесения декоративных дырочек на обуви используется термин "брогирование", откуда и пошло название "броги".

Запомни, что в брогах дырочки не сквозные. Поэтому они не служат дополнительным средством вентиляции. Если же в твоей пары сквозные дырочки и их много – это не броги! И еще одно: чем больше дырочек на брогах, тем менее они официальные.



В брогах перфорация не сквозная / Фото tasmekanetlokantasi

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Лофер ы

Это туфли без шнурков и союзника, миски (носики) которых украшены приподнятым полукруговым швом. Такой деталью лоферы напоминают мокасины. Но в отличие от них, в лоферах есть каблук. Существуют пенни-лоферы, лоферы с косточками, бельгийские и венецианские лоферы. Учитывая тот факт, что в лоферах нет шнурков, – обувать их значительно легче. Но здесь есть одно "но": пара должна плотно сидеть на ноге твоей, ведь зафиксировать дополнительно ее не получится.

Лоферы классные тем, что прекрасно дополняют как официальный, так и неофициальный стиль . Поэтому эта пара обуви очень универсальна.



Лоферы напоминают мокасины, но имеют каблук / Фото pinterest

Монки

Это туфли или ботинки без шнурков, но с одной, двумя или тремя пряжками. Название такого вида обуви происходит от английского слова "monk", которое переводится как "монах". И здесь все логично: раньше именно монахи носили подобную обувь.

Монки прекрасно подходят для официального стиля . Но это не значит, что их нельзя сочетать с джинсами.



Монки – универсальная обувь с пряжкой / Фото styleinsider

Челси

Это кожаные полусапожки на низком каблуке с эластичной резинкой-вставкой по бокам. Изначально задумывались как обувь для верховой езды в британской армии. На век позже – в 60-х годах XX века – получили огромную популярность среди молодежи. Такие ботинки очень легко снимаются и обуваются.

Плюсом челси является то, что они прекрасно сочетаются как с костюмами, так и с джинсами . Поэтому их можно считать максимально универсальным типом обуви.



Челси сочетаются с официальным и с неофициальным стилями / Фото pinterest

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