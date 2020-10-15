Как ты уже понял, а заголовок у нас красноречивый, то мужские пиджаки делятся на однобортные и двубортные. Мы пройдемся по основным их различиях, а также расскажем тебе, как и с чем их носить.

Пиджаки уже перестали быть символом делового образа. Теперь их носят даже повседневно, дополняя образ джинсами, базовыми футболками и кроссовками, к примеру. Men 24 поможет тебе разобраться в разновидностях мужских пиджаков, а также даст несколько советов, как и с чем их носить.

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Разница между однобортным и двубортным пиджаками

Основное различие между однобортным и двубортным пиджаком заключается в количестве рядов пуговиц. Поэтому не нужно ходить к гадалке, чтобы их отличить.

Однобортный пиджак. Здесь пуговицы в один ряд. Их может быть от одной до четырех.

Не устаем напоминать, что нижнюю пуговицу мы НИКОГДА не застегиваем . Если же она – единственная, то всегда должна быть в петле.



Однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц / Коллаж 24 канала

Двубортный пиджак. Не сложно догадаться, что его особое отличие заключается в том, что пуговицы здесь в два ряда. Причем один из них имеет чисто декоративную роль.

Двубортный пиджак часто имеет три пуговицы в высоту, из которых застегиваются две правые нижние или правая посередине. Также есть вариации с четырьмя пуговицами, из которых "работающие" – две. А еще можно найти и модель с двумя и даже шестью.

Двубортные пиджаки расширяют силуэт , поэтому не стоит их выбирать тем, кто имеет тучное тело. Зато худым мужчинам такой пиджак позволит добавить мужества.



Двубортный пиджак отличается двумя рядами пуговиц / Фото adobestock

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С чем носить однобортные пиджаки

Если у тебя не слишком классический пиджак, то сочетать его можно практически со всем. Ты можешь смело комбинировать его с джинсами, чтобы сходить на светское мероприятие. В холодные осенние дни можно совместить пиджак с брюками из шерсти. Пара чиносов также будет замечательно выглядеть в сочетании с однобортным пиджаком. Смельчаки смогут носить его вместе с шортами. Главное, чтобы они не были спортивными.

Под пиджак можно смело одевать рубашку, базовую футболку, водолазку.



Варианты сочетания однобортного пиджака с другой одеждой / Коллаж 24 канала

С чем носить двубортные пиджаки

Несмотря на то, что двубортный пиджак выглядит солиднее, его тоже можно сочетать с базовыми вещами из твоего гардероба. В идеале, конечно же, если этот пиджак идет парой с брюками. Но можно смело носить его и с джинсами, и с чиносамы, и с хлопчатобумажными брюками.

Под пиджак надевай рубашку. Можешь смело брать поло, футболку или водолазку. Также образ можно дополнить элегантным шарфом.



Двубортный пиджак можно сочетать с чиносамы, а также не классическими рубашками / Фото WireImage

Не бойся экспериментировать со стилем. Носы пиджак не по большим праздникам, а и на каждый день. Он подчеркнет твой стиль и придаст тебе уверенности!