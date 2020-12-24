Зачастую можно услышать о том, что каждый мужчина должен нагуляться перед тем как строить серьезные и взвешенные отношения. Чтобы у тебя не было ощущения, что ты чего-то не попробовал, Men 24 предлагает чек-лист из 4 видов секса. Ими каждому мужчине стоит заняться до того, как они решатся пойти в ЗАГС.

Поэтому тебе мы рекомендуем попробовать эти 4 вида секса до того, как твои родители начнут откровенно доставать вопросами, связанными с внуками. Men 24 уверяет, что откладывать на потом точно не стоит!

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1. Секс без обязательств

Но здесь речь идет не об одноразовом приключении. Просто в твоей жизни должна быть подруга, которая также не готова к серьезным отношениям. Но она однозначно не против хорошо провести время. Поэтому вы можете заниматься сексом без всяких лишних мыслей, планов на будущее и обременений бытом. И в этом однозначно есть ряд преимуществ. Тебе не нужно запоминать день рождения ее мамы. Не нужно выбирать обои в спальню. Нет необходимости спорить, кто же будет мыть посуду после ужина.

Впрочем, следует понимать, что такой тип отношений имеет одну существенную сложность. Тебе нужно быть готовым к тому, что в ее жизни появится кто-то другой.



Тебе стоит попробовать секс без обязательств / Фото fakt

2. Секс со старшей женщиной

Ну кто не думал о сексе с дамой, которая на десяток лет старше? Вот не поверим, что у тебя таких фантазий не было. Тем более что мамины подруги еще огогокакие! Поэтому не стоит стесняться своих желаний. Секс со старшей женщиной подарит тебе палитру ощущений, а также позволит чувствовать себя гораздо увереннее.

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3. Секс на одну ночь

Этот вариант секса отличается от встреч без обязательств. Здесь говорится об единовременной акции, после которой вы больше никогда не встретитесь. Такой тип секса ценный, если ты действительно боишься кого-то впустить в свою жизнь. Но стоит помнить о том, что твоя партнерша должна осознавать, что после этой ночи между вами ничего не будет. Негоже устраивать сюрприз с игнорированием ее звонков и сообщений. Так джентльмены себя не ведут!



После секса на одну ночь оставайся джентльменом / Фото istock

4. Секс втроем

Мы подозреваем, а точнее надеемся, что в начале отношений ты не будешь предлагать своей девушке заняться сексом втроем. Но это однозначно можно сделать с двумя таинственными незнакомками, которые отправились к тебе на одну ночь. Таким образом ты сможешь и сексуальную фантазию удовлетворить, и не обидеть никого.

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