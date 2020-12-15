Годі боятися перекладини. Навіть якщо ти не виконував жодного підтягування у своєму житті, ніколи не пізно спробувати це. Лови круті поради для новачків (і не тільки) від Майкла Еккерта, сенсації підтягування на ютубі та морського піхотинця США, якими залюбки ділиться з тобою Men 24. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Підтягування – не найпростіша дисципліна. Але достатньо трішки постаратися, щоб отримувати бажаний результат від її виконання. Лови кілька крутих порад від морського піхотинця Майкла Еккерта на Men 24!

Візьми на озброєння 5 речей, які ти дізнаєшся, якщо будеш віджиматися щодня

1. Сила хватки

Сила хватки має вирішальне значення для того, щоб підтягнутися. На жаль, натискання на клавіатуру комп'ютера або екран смартфона тут не допоможуть. Щоб поліпшити силу хвату, Еккерт пропонує 3 різні тренування: прогулянки фермера, утримання за допомогою притискної пластини та вис.



Спочатку потрібно напрацювати силу хватки / Фото insidehook

2. Згинай лікті, якщо ти – початківець

Якщо ти хочеш мати можливість підтягуватися, тобі потрібно попрацювати над згинанням ліктя. Це означає роботу над двоголовим, плечовим і променевим м'язами – трьома м'язами, які домінують, коли справа доходить до тягового руху. Щоб опрацювати ці м'язи, Еккерт пропонує 2 рухи – згинання біцепса і тягу з пластиною.

3. Ізометричні скорочення

Як описує це Еккерт, ізометричне скорочення відбувається, коли твій м'яз скорочується і відчуває опір, але не подовжується або коротшає. Цей тип тренувань відмінно підходить для сили підтягування, оскільки він розвиває твої слабкі області та вимагає сили як біцепса, так і передпліч.

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4. Зворотне підтягування

Якщо ти ще не досягнув точки, в якій можеш підтягнутися над поперечиною, то варто спуститися з поперечини. Просто наступи на що-небудь, щоб підборіддя піднялося над поперечиною, а потім повільно опустися на землю. Спробуй розтягнути процес бодай на 7 секунд. Суворе зосередження на ексцентричному скороченні – фазі опускання – як і раніше залучає ті ж групи м'язів і стабілізатори, що і звичайне підтягування.



Спробуй підтягування зверху вниз / Фото istock

5. Упевненість

Уперше піднятися вище планки – непросте завданням. Але щоб клацнути вимикачем у твоєму мозку, просто потрібно трохи схитрувати. До грифа можна прив'язати гумову стрічку опору, яка додасть тобі додатковий імпульс, необхідний для подолання перекладини. Ця порада додасть тобі впевненості, що ти точно зможеш виконати вправу. А це дасть тобі можливість не зупинятися на досягнутому!

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Гайда використовувати поради Еккерта, щоб не лише полюбити підтягування, а й прокачати своє тіло!