Брюс Ли известный на весь мир сверхъестественными физическими возможностями собственного тела. Одна из них – умение отжиматься на пальцах рук. Мы на Men 24 предлагаем бросить себе вызов и попытаться выполнить упражнение настоящей легенды боевых искусств Брюса Ли.

Вы должны молиться не о легкой жизни, а о силе, чтобы выдержать тяжелую жизнь,

– говорил Брюс Ли.

Поэтому не стоит жалеть себя. Если ты можешь что-то представить – ты можешь это сделать. А Men 24 расскажет тебе, как повторить отжимания легендарного Брюса Ли.

Это интересно 5 вещей, которые ты узнаешь, если будешь отжиматься каждый день

Как научиться отжиматься как Брюс Ли?

Сначала следует сделать для себя определенную проверку. Ты же не хочешь поломать пальцы с первого же подхода, правда? Поэтому нужно лечь животом на пол. А теперь поставь руки вперед так, как будто ты собираешься отжиматься на пальцах. И пробуй немного поднять свой корпус. Во время этого не стоит делать резких движений. Сохраняй спокойствие и помни, что тебя никто не подгоняет.

Тренируй пальцы

Тебя удивляет этот пункт? А нас совсем нет. Ведь в отжимании на пальцах важны не только твои бицепсы. Основную нагрузку на себя берут именно пальцы. Поэтому твоя задача – прокачать их.

Для этого мы рекомендуем использовать эспандер или плоскогубцы. С их помощью ты будешь тренировать силу хвата. А делать это стоит где угодно. Например, во время чтения или просмотра фильмов, работы или прогулки.

Будь настойчивым

Если ты справился с физической формой, нужно позаботиться о духовной. Тебе нужно свыкнуться с мыслью, что будет получаться не сразу. Что будет больно. Что тело начнет отказываться, а разум упорно не понимать, зачем ты за это все взялось. Поэтому твоя задача – не сойти с пути на полпути.

Примечательно От 0 до 5: пять советов по подтягиванию для начинающих от морского пехотинца из США

Уделяй выполнению этого упражнения каждый день. Каждое твое завтра будет показывать, что ты совершенствуешься и можешь гораздо больше, чем ты думал. И это мотивировать тебя двигаться дальше.

Не заставляй себя

Если твои пальцы начнут смущать тебя, остановись, пока снова не чувствовать себя хорошо. Помни о том, что сломанные пальцы не позволят тебе достичь желаемого результата. Поэтому дай своему телу время, пропускай тренировки, добивайся прогресса. И через несколько месяцев ты сможешь отжиматься как Брюс Ли.

Мы верим в тебя. Поэтому не сдавайся и докажи, что этот вызов тебе по зубам!