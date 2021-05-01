Постачальник секс-аксесуарів Lovehoney отримав королівську нагороду Queen's Award for Enterprise (QAFE) за "безперервне видатне зростання". Це відбулося після того, як їхні закордонні продажі різко зросли з понад 16 мільйонів доларів до майже 80 мільйонів.

Це цікаво Що хода жінки розповідає про її статеве життя: несподівані дані

Ми були дуже раді отримати офіційне визнання від королеви,

– заявила Деббі Бонд, комерційний директор компанії.

Зауважимо, що Lovehoney займається виготовленням і продажем вібраторів, кляпів, страпонів та інших гаджетів, здатних задовольнити будь-які "апетити й орієнтації".

Вона також додала, що Єлизавета II – прихильниця Lovehoney. І тут не потрібно дивуватися, адже виробник став провідним світовим брендом, який займається сексуальним здоров'ям.



Lovehoney займається іграшками, які приносять задоволення / Фото Lovehoney

Що дасть королівська відзнака

Королівська печатка схвалення має суттєву перевагу. По суті, благословення Її Величності, назване "найвищою нагородою за успіх у бізнесі", дозволить Lovehoney використовувати емблему QAFE у рекламі, маркетингу та на упаковках протягом 5 років. Тож королівський знак допоможе зробити бренд ще популярнішим не лише на рідному ринку, а й за його межами.

Бонд сказала, що сподівається, що "королівське заступництво" допоможе постачальнику задоволень створити більше робочих місць, а також "розповсюдити послання про сексуальне щастя по всьому світу".

Візьми на озброєння Отримуй більше задоволення від подорожей: 5 крутих поз для сексу в автомобілі

Наразі крамниця налічує 2,2 мільйона клієнтів з веб-сайтами у 8 інших країнах світу. Крім Великої Британії, Lovehoney працює також у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Німеччині й Іспанії. Їхній глобальний профіль суттєво виріс після того, як їм надали офіційні права на виробництво товарів для задоволення, натхненних серією книг "50 відтінків сірого".



Наразі у Lovehoney налічується 2,2 мільйона клієнтів по всьому світу / Фото Drapers

Двічі в одну річку

Це не перший раз, коли Lovehoney отримує королівське визнання. У 2015 році компанія також заслужила на відзнаку. Це засновники бренду Річард Лонгхерст і Ніл Слейтфорд відсвяткували з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом у Букінгемському палаці.

Варте уваги Секс дозволяє нам почуватися щасливими: учені пояснили, у чому криється секрет