Поставщик секс-аксессуаров Lovehoney получил королевскую награду Queen's Award for Enterprise (QAFE) за "непрерывный выдающийся рост". Это произошло после того, как их зарубежные продажи резко выросли с более чем 16 миллионов долларов до почти 80 миллионов.

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Мы были очень рады получить официальное признание от королевы,

– заявила Дебби Бонд, коммерческий директор компании.

Заметим, что Lovehoney занимается изготовлением и продажей вибраторов, кляпов, страпонов и других гаджетов, способных удовлетворить любые "аппетиты и ориентации".

Она также добавила, что Елизавета II – поклонница Lovehoney. И здесь не нужно удивляться, ведь производитель стал ведущим мировым брендом, который занимается сексуальным здоровьем.



Lovehoney занимается игрушками, которые приносят удовольствие / Фото Lovehoney

Что даст королевская награда

Королевская печать одобрения имеет существенное преимущество. По сути, благословение Ее Величества, названное "высшей наградой за успех в бизнесе", позволит Lovehoney использовать эмблему QAFE в рекламе, маркетинге и на упаковках в течение 5 лет. Поэтому королевский знак поможет сделать бренд еще более популярным не только на родном рынке, но и за его пределами.

Бонд сказала, что надеется, что "королевское покровительство" поможет поставщику удовольствий создать больше рабочих мест, а также "распространить послание о сексуальном счастье по всему миру".

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Сейчас магазин насчитывает 2,2 миллиона клиентов с веб-сайтами в 8 других странах мира. Кроме Великобритании, Lovehoney работает также в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии и Испании. Их глобальный профиль существенно вырос после того, как им предоставили официальные права на производство товаров для удовольствия, вдохновенных серией книг "50 оттенков серого".



Сейчас в Lovehoney насчитывается 2,2 миллиона клиентов по всему миру / Фото Drapers

Дважды в одну реку

Это не первый раз, когда Lovehoney получает королевское признание. В 2015 году компания также заслужила награду. Это основатели бренда Ричард Лонгхерст и Нил Слейтфорд отпраздновали с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом в Букингемском дворце.