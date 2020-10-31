На жаль, досі побутує думка, що доглядати за собою мають лише панянки. А як тобі таке: дівчата обожнюють доглянутих чоловіків, які не лише охайно виглядають та добре пахнуть, а й мають свій стиль. Тож, чи не пора переглянути свої буденні ритуали, аби правильно доглядати за своїм тілом і милувати око своєї коханої?

Доглянутий чоловік притягує до себе людей, тож не потрібно лінуватися. Men 24 розповідає про базові ритуали, які має робити кожен!

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1. Приймай душ щодня

Ти не повіриш, але прийом душу – не лише про чистоту, а й про підвищення настрою!

Дерматологи зауважують, що зловживати душем не варто. І ми тут з ними погоджуємося, якщо ти цілий день лежиш на дивані та не пітнієш. Натомість активному чоловікові слід регулярно (бажано щодня) приймати душ, аби змити бруд, піт, а також відмерлі клітини шкіри. Це дозволить запобігати появі неприємного запаху.

Душ перед сном – необхідний, якщо у тебе був важкий і насичений день. Але не перестарайся з температурою води. Надто висока змусить тебе почуватися бадьорим!



Приймати душ щодня необхідно, якщо ти – активний чоловік / Фото unsplash

2. Зволожуй шкіру після душу

Наша шкіра сухіша та грубша, ніж жіноча. А це означає, що після душу тобі однозначно потрібно нанести лосьйон! Виняток – чоловіки з жирною шкірою.

Тож, якщо у тебе від природи суха шкіра, – бажано використовувати лосьйон після прийому душу або ванни, аби підтримувати її зволоження. Не потрібно виливати на себе відразу цілу пляшку. Нанеси засіб на ті ділянки тіла, які цього потребують. Наприклад, руки, ноги та плечі.



Якщо у тебе суха шкіра – використовуй лосьйон для тіла / Фото stocksy

3. Використовуй антиперспірант

Запах поту може бути сексуальним, але це не означає, що потрібно "випромінювати секс" протягом цілого дня! І цьому запобігти можуть антиперспіранти або дезодоранти.

Потовиділення – нормальне явище. Ба більше, сам піт не має неприємного аромату. А от бактерії, які розщеплюють його, стають причиною появи фльору, який ми всі так намагаємося усунути. А ще не забувай позбуватися зайвої рослинності під пахвами, якщо ти пітнієш надто інтенсивно!



Антиперспіранти дозволяють позбутися неприємного запаху / Фото istock

4. Рослинність на тілі

Цей пункт чомусь ми, чоловіки, часто ігноруємо. Догляд за "ландшафтним дизайном" у нас обмежується зоною під пахвами та паху.

Слід турбуватися про рослинність на своєму тілі, адже іноді вона буває відверто зайвою та псує загальне враження про тебе. До прикладу, від природи тебе нагородили "пухнастими" грудьми. І все було б нічого, якби кущики не почали лізти з-під комірця сорочки. Погодься, виглядає не надто. Тут ми розповіли, що чоловікам варто голити, а що – ні. Тож візьми на озброєння!



Доглядай також за рослинністю на власному тілі / Фото unsplash

Доглядай за собою, і жодна панянка не зможе перед тобою встояти. Та й ти сам почуватимешся упевненішим кожного дня!

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