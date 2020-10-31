К сожалению, до сих пор бытует мнение, что ухаживать за собой могут лишь барышни. А как тебе такое: девушки обожают ухоженных мужчин, которые не только опрятно выглядят и хорошо пахнут, но и имеют свой стиль. Поэтому, не пора ли пересмотреть свои обычные ритуалы, чтобы правильно ухаживать за своим телом и радовать глаз своей любимой?

Ухоженный мужчина притягивает к себе людей, поэтому не нужно лениться. Men 24 рассказывает о базовых ритуалах, которые должен делать каждый!

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1. Принимай душ ежедневно

Ты не поверишь, но прием душа – не только о чистоте, но и о повышении настроения!

Дерматологи отмечают, что злоупотреблять душем не стоит. И мы здесь с ними соглашаемся, если ты целый день лежишь на диване и не потеешь. Зато активному мужчине следует регулярно (желательно ежедневно) принимать душ, чтобы смыть грязь, пот, а также отмершие клетки кожи. Это позволит предотвращать появление неприятного запаха.

Душ перед сном – необходим, если у тебя был тяжелый и насыщенный день. Но не переусердствуй с температурой воды. Слишком высокая заставит тебя чувствовать себя бодрым!



Принимать душ ежедневно необходимо, если ты – активный человек / Фото unsplash

2. Увлажняй кожу после душа

Наша кожа сухая и грубее, чем женская. А это значит, что после душа тебе однозначно нужно нанести лосьон ! Исключение – мужчины с жирной кожей.

Поэтому, если у тебя от природы сухая кожа, – желательно использовать лосьон после приема душа или ванны, чтобы поддерживать ее увлажнение. Не нужно выливать на себя сразу целую бутылку. Нанеси средство на те участки тела, которые в этом нуждаются. Например, руки, ноги и плечи.



Если у тебя сухая кожа – используй лосьон для тела / Фото stocksy

3. Используй антиперспирант

Запах пота может быть сексуальным, но это не значит что нужно "излучать секс" в течение целого дня! И этому предотвратить могут антиперспирант или дезодорант .

Потоотделение – нормальное явление. Более того, сам пот не имеет неприятного запаха. А вот бактерии, которые расщепляют его, становятся причиной появления душка, какой мы все так стремимся устранить. А еще не забывай избавляться от лишней растительности под мышками, если ты потеешь слишком интенсивно!



Антиперспирант позволяет избавиться от неприятного запаха / Фото istock

4. Растительность на теле

Этот пункт почему-то мы, мужчины, часто игнорируем. Уход за "ландшафтным дизайном" у нас ограничивается зоной под мышками и паха.

Следует беспокоиться о растительности на своем теле, ведь иногда она бывает откровенно лишней и портит общее впечатление о тебе. К примеру, от природы тебя наградили "пушистой" грудью. И все бы ничего, если бы кустики не начали лезть из-под воротничка рубашки. Согласись, выглядит не слишком. Здесь мы рассказали, что мужчинам стоит брить, а что – нет . Поэтому возьми на вооружение!



Ухаживай также за растительностью на своем теле / ​​Фото unsplash

Ухаживай за собой, и ни одна барышня не сможет перед тобой устоять. И ты сам будешь чувствовать себя увереннее каждый день!