Если ты до сих пор считал, что художественная гимнастика только для девушек, то мы спешим лишить тебя этого мифа. Наш новый герой, Свен с ютуб-канала Calisthenicmovement, вдохновился гимнастикой, что позволило ему трансформировать свое тело и нарастить мышцы. Читай на Men 24, что он для этого делал!

Сразу же заметил Свен, что художественная гимнастика не приносит мгновенного результата. Чтобы развить хорошую фигуру, тебе нужно будет регулярно тренироваться, а также избавиться от всех факторов, которые мешают наращиванию мышечной массы. Смотри на Men 24 , насколько изменилось его тело после художественной гимнастики.

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Гимнастика – марафон, а не спринт

Блогер также отметил, что художественная гимнастика – марафон, а не спринт. В частности он отметил, что впечатляющих достижений тебе удастся достичь не за неделю и даже не за месяц. Но это не значит, что художественной гимнастикой заниматься не стоит.

Свен добавил, что ты можешь почувствовать значительный рост мышц в первый год тренировок. Это будет происходить потому, что организм только начинает привыкать к упражнениям. Как т олько мышцы адаптируются к графику, результаты начнут стабилизироваться, а тебе придется менять фокус тренировок.



Значительный рост мышц приходится на первый год тренировок / Фото unsplash

"Хорошая программа предлагает последовательность, но оставляет достаточно места для вариаций, поэтому процесс никогда не останавливается надолго. Даже если ты достигнешь максимальных результатов после первого года, ты поднимешься на другой уровень, когда увидишь, что можешь еще больше оптимизировать свои тренировки" , – отмечает Свен.

Генетика решает

А еще он заметил, что генетика, нравится тебе это или нет, всегда будет играть важную роль в том, как организм будет реагировать на диету и упражнения. Поэтому он предлагает не сравнивать себя с другими, чтобы сохранять мотивацию. Вместо этого лучше сделать все возможное и максимально использовать свой потенциал.

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Диета тоже важна

Конечно же, еще одним ключевым фактором любого фитнес-режима является питание. Если ты пытаешься набрать мышечную массу, то нужно потреблять больше калорий. Свен пытается ежедневно употреблять 2 грамма белка на килограмм веса, а также следить за тем, чтобы организм получал достаточно витаминов и минералов.



Твой рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточно белка / Фото unsplash

Отдых и восстановление

Свен также подчеркивает важность как тренировок, так и отдыха. Поэтому нужно соблюдать баланс, чтобы твоё тело имело достаточно времени для восстановления.

"Больше тренироваться и делать это усерднее – не всегда лучшее лекарство. Помни, что твои мышцы растут во время отдыха, а не во время тренировки" , – подчеркнул Свен.

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