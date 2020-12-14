Ніщо не засмучує так, як лежання в ліжку та споглядання стелі. Звичайно ж, можна уявити собі шахову гру, як у "Ферзевому гамбіті", але це трохи не те. Тож тобі на допомогу прийшов блогер Майк Шейк, який випробував на собі популярні методи заснути за лічені хвилини. Читай на Men 24, що з того всього вийшло!

Відразу ж зауважимо, що швидке засинання потребує комплексного підходу. Тобі потрібно змінити свої щоденні звички, а також використовувати певні техніки перед сном. Детальніше читай на Men 24!

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Для експерименту довелося трошки змінити свій звичний ритм життя / Фото unsplash

Вдень Майк регулярно тренувався, щоб його тіло було фізично втомленим. Він також уникав усіляких джерел кофеїну протягом 8 годин перед сном. Проводив достатньо часу на вулиці вдень, щоб допомогти регулювати свій добовий ритм. Також зменшив вплив синього світла від екранів комп'ютерів і телефонів за кілька годин до сну. Ввечері він приймав теплу ванну або душ, а потім знижував температуру у своїй спальні. Нагадаємо, що падіння температури може "обдурити" твоє тіло, змусивши його думати, що пора йти спати.



Важливо, щоб у спальні було темно та прохолодно / Фото shutterstock

Застосовувати ці методи було відносно легко, за винятком відмови від штучного освітлення. Але я спробував і замість цього прочитав книгу. Ці звички дозволили мені почуватися втомленішим і більш сонним, коли прийшов час лягати спати,

– розповів Майк.

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Крім цього Майк експериментував з двома техніками для швидшого засинання:

Військовий метод

Техніка полягає у розслабленні кожної частини твого тіла. Зроби глибокий вдих і зосередься на всіх м'язах особи, включаючи рот і язик. Напруж м'язи, стискаючи обличчя, а потім дозволь їм розслабитися на кілька секунд, видихаючи. Повторюй цю схему по всьому тілу,

– розповів він.



Військовий метод передбачає розслаблення кожної частини тіла / Фото istock

Техніка 478

Майк також спробував "техніку 478", дихальну вправу, яке складається з вдиху протягом 4 секунд, утримання протягом 7 і видиху протягом 8. "Це мало б змушувати мене щоразу розслаблятися, але з якоїсь причини це не так. Методика не дозволяє мені заснути", – зізнається він.

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Я збираюся продовжувати використовувати військовий метод, оскільки виявив, що це найефективніший (і найшвидший) спосіб допомогти мені заснути,

– підбив підсумок експерименту Майк.