Эпоха великих открытий пропитана героизмом и смелостью. Пропитана настолько, что многие исследователи предпочитали рассказывать басни, только бы о них говорили. Ну, и еще – чтобы подзаработать. Сегодня Men 24 расскажет о фантазиях Марко Поло, похищениях Джона Смита и вдохновляющих выдумках Джона Мандевиля.

Эпоха великих географических открытий пропитана героизмом настолько, что многие исследователи решились придумать свои приключения – ради славы и денег. Ты уже знаешь о великанах Магеллана, амазонках Орельяны и чудовищ Рэли. Сегодня читай на Men 24 еще несколько ярких примеров.

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Смит влюбил в себя саму Покахонтас

В XVII веке человек с очень заурядным именем Джон Смит очень хотел стать незаурядным. В отличие от Рэли, Смит действительно основал колонию в Америке – Джеймстаун, и прилагал для ее развития немало усилий. Неудивительно, что этот город существует до сих пор.

Но этого было мало, чтобы войти в историю. И тогда Смит заявил, что его похитили туземцы. Похитили, и почти убили. Но, о счастье, дочь вождя Покахонтас – девушка неземной красоты – вступилась за милого белого человека.

На самом деле Покахонтас – это реальная дочь вождя, но она умерла где-то за 20 лет до описываемых событий. И таких фантазий у Смита было немало – ранее его уже "похищали" турки, и даже работорговцы. И как он только выжил ...



Джон Смит – ловелас, которого постоянно похищали / Фото pinterest

Поло придумал едва ли не все свои приключения

В 1271 Марко Поло отправился в Китай на целых 24 года. Путешествуя через Ближний Восток и Монголию, Поло написал книгу "Путешествия Марко Поло", которая стала очень популярной и принесла своему создателю мировую славу.

В книге, среди прочего, Поло рассказал, что сыграл решающую роль в важном сражении, стал личным эмиссаром великого хана Хубилая, руководил крупным китайским городом Ян-Чжоу.

Доверчивые европейцы верили всему. Но практичные китайцы фиксировали буквально все на бумаге – так что впоследствии на свет вышла правда.

Большинство исследователей склонны считать, что Поло никогда не был в Китае, а только записал несколько правдивых историй об этой стране, дорисовывая в них себя.



Марко Поло – создатель лжи, в которую верят уже более 7 веков / Фото pinterest

Мандевиль наврал на путешествие Колумба

"Приключения сэра Джона Мандевиля" – это книга о первом большом путешествии англичанина. Путешествие, судя по книге, длилось 34 года, с 1322 до 1356, охватило Турцию, Армению, Персию и другие страны вплоть до Индии.

Интересно, что эта книга вдохновила многих будущих путешественников, причастных к Великим географическим открытиям. Среди них и Христофора Колумба. Собственно, Колумб и отправился в Индию, среди прочего, и чтобы проверить правдивость историй Мандевиля.

А проверить стоило, потому что в действительности книга содержала почти одни небылицы. Ну, например: в Индийском океане есть остров, населенный крошечными людьми с маленьким отверстием вместо рта. А еще Мандевиль видел племя, люди которого ели только яблоки, а без них умирали. И, конечно, видел людей с собачьими головами.



Джон Мандевиль – врач, вселивший в Колумба жажду странствий / Фото pinterest

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