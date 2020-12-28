Время не стоит на месте, поэтому нужно быть готовым к тому, что твоя жизнь будет испытывать определенные изменения с каждым годом. К твоему вниманию не совсем очевидные изменения, которые будут происходить с тобой после 30 лет. Men 24 отмечает, что паниковать не стоит. Но мы знаем, что предупрежден – значит вооружен.

Ты заметил, что тусить с друзьями до утра – это уже не про тебя? А что там с сериалами? Тоже засыпаешь через 15 минут? Не пугайся, это вполне нормально. А Men 24 знает еще несколько не слишком очевидных изменений, которые происходят с тобой после 30 лет!

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1. Метаболизм замедляется

После 30 лет ты обнаружишь, что набрать вес становится значительно проще, чем раньше. И здесь совсем не нужно удивляться. Просто с возрастом твой метаболизм замедляется. Ты уже не можешь попробовать буквально все блюда на Рождество у бабушки, а фастфуд стал настоящим запретным плодом. Особенно, если ты до сих пор мечтаешь о кубиках, которые уже плавно, но уверенно обрастают жирком!



Со временем твой метаболизм замедляется / Фото unsplash

2. Волосы перестают слушаться

Ты будешь настоящим счастливчиком, если у тебя не начнут выпадать волосы. Но это еще не все, что может произойти. Волосы начнут вести себя чрезвычайно странно: то они седеют, то истончаются, то становятся непослушным. С каждым годом сделать любимую прическу становится все сложнее, а мысли о походе к барберу просто не отпускают, ведь только там знают, как это все облагородить.

3. Твои друзья меняются

Да, вытащить товарищей в паб становится все сложнее. И здесь не нужно удивляться. Семейная жизнь, дети, работа. Все это отнимает у них все силы и энергию, поэтому лишний поход из дома кажется настоящей авантюрой. Не обижайся на своих друзей. Но помни о том, что худшее, что ты можешь сделать, – сидеть и ждать, когда тебя позовут на гулянку. Будь инициатором. Устраивай крутые и веселые вечера, чтобы твои друзья желали выбраться из своих коконов.



У друзей появляются свои семьи, из-за чего часто исчезает все свободное время / Фото unsplash

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4. Похмелье становится жестоким

А помнишь времена, когда можно было до 6 утра сидеть в баре, а затем на 9 спокойно идти на работу? Вот и мы помним. Теперь же это сделать просто невозможно. Во-первых, ты после полуночи превращаешься в тыкву. Во-вторых, алкоголь начинает действовать чрезвычайно непредсказуемо. В-третьих, похмелье утром становится настоящей трагедией, выбивая тебя из колеи на целый день.

5. Амбиции уходят

Ты перестаешь требовать от себя слишком много. Жизнь показала, что не все становится так, как хочется тебе. Мечта стать пожарным разбилась о твою физическую форму. Желание приобрести Lamborghini – об украинские дороги. Поэтому избыток амбиций исчезает из твоей жизни. А на его место приходит объективная оценка реальности, с которой приходится сталкиваться ежедневно.



После 30 лет твои амбиции могут исчезнуть из жизни / Фото unsplash

6. Счастье появляется в жизни

Ты наконец-то начал понимать себя и свое тело. Ты перестал паниковать, когда в постели что-то не удается. Ты 100 раз успел захотеть открыть собственный бизнес и 100 раз мысленно закрыл его. Ты перестаешь стремиться кому-то доказать, что ты лучший. Ты просто ловишь кайф от своей жизни. Наслаждаешься тем, что происходит рядом. Радуешься любимой женой, которая проводит с тобой уютные зимние вечера.

Не стоит бояться перемен, которые произойдут с тобой после 30 лет. Главное – уметь их принимать и превратить в козыри. Замедлился метаболизм? Начни наконец заниматься спортом. Страдаешь от похмелья? Начни наконец наслаждаться хорошим и качественным алкоголем, а не заливаться ним, потому что все так делают. Кайфуй от жизни, и она тебе каждый день будет улыбаться!