Если ты не успел обрасти жиром за праздники, то программа тренировок от специалиста Athlean-X и фитнес-тренера Джеффа Кавальера поможет тебе получить желанный рельеф. Читай на Men 24, как за 22 дней получить 6 кубиков пресса. Айда с нами выполнять упражнения, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего.

Джефф Кавальер, фитнес-тренер и влиятельный специалист Athlean-X, поделился крутой программой. Она позволяет за 3 недели получить 6 кубиков пресса. Не ленись и попробуй начать работу над своим телом уже сегодня. Айда вместе с Men 24 выполнять эти упражнения.

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С чего начинать тренировки пресса?

День 1. Фитнес-тренер предлагает выполнить одно простое упражнение. Тебе нужно лечь и сосредоточиться на сокращении поперечной живота и тазового дна. Удерживай напряжение в течение 20 секунд. Следует выполнять 10 повторений 3 раза в день. Само упражнение не займет у тебя более 10 минут.

День 2. На этот раз следует лечь на пол, раскинуть руки в стороны и поднять ноги под углом 90 градусов. Выполняй 10 подходов по 20 секунд 3 раза в день. Чтобы достичь максимального результата, следует помнить о напряжении во всем теле и правильном дыхании.

День 3. На следующий день нужно сесть на пол, вскинуть руки перед собой, а ноги поднять параллельно рукам вверх. Здесь тоже нужно выполнять 10 повторений по 3 раза в день.

"Через некоторое время ты сможешь контролировать мышцы, которые до сих пор не работали", – замечает Кавальер.

День 4. Стоит приступить к выполнению планки. Ей следует посвящать также 20 секунд, поддерживая в напряжении все тело, а не только мышцы пресса. Выполняй 10 подходов 3 раза в день.



Тренер предлагает выполнить несколько видов планки / Фото Mens Health

День 5. Поднятая планка. Еще одно упражнение, которое рекомендует выполнять Джефф Кавальер. Изменение положения позволит тебе прокачивать новые группы мышц. По времени, то ей стоит посвящать те же 20 секунд, 10 подходов 3 раза в день.

День 6. В этот раз тренер предлагает выполнять вертикальную планку, стоя на коленях. Не забывай о том, что все твои мышцы должны быть максимально напряженными, чтобы получить желаемый результат. Выполняй 10 подходов по 20 секунд 3 раза в день.

День 7. На 7 день ты снова возвращаешься в положение стоя. Напряги все мышцы тела. Выполни это упражнение 10 подходов по 10 секунд. Те же 3 раза в день.

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На следующей неделе Кавальер добавляет к каждому из упражнений по движению, а также увеличивает количество повторений – с 10 до 20. На третью и последнюю неделю эти подходы делятся поровну на статические и динамические. При этом каждое выполняется по 5 20-секундных повторений. И только по завершении 3 недель ты сможешь увидеть результат. И он тебе однозначно понравится.

Как выполнить комплекс упражнений на пресс от Кавальера, смотри видео:

Даже если у тебя был высокий уровень жировых отложений, ты увидишь определенные изменения в талии. Также почувствуешь, что можешь контролировать мышцы. Помни, что выполнение этих упражнений не только улучшит твой внешний вид, но и придаст силы,

– подчеркивает Кавальер.

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