Как накачать грудь с помощью резинок для фитнеса: 4 простые упражнения от тренера
Если ты до сих пор думаешь, что мускулистую грудь и широкие плечи можно накачать только с помощью таскания железа, то тренер Бенно Питерс разрушает этот миф. Он поделился 4 простыми упражнениями, с помощью которых можно накачать грудь в домашних условиях. И для этого достаточно будет лишь резинок для фитнеса!
Источник:инстаграм Бенно Питерса
Поэтому не нужно лениться и искать очередные отмазки. Бери резинки в руки, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего. Айда вместе с Men 24 прокачивать свое тело!
Это интересно Трое ребят делали по 200 отжиманий в течение 30 дней: смотри, чем завершился их челлендж
Разве нельзя нарастить мускулистую грудь и широкие плечи только с помощью эспандера? С правильными упражнениями это достаточно просто. Вот 4 мои любимые упражнения, которые как ничто другое развивают твою грудь и плечи,
– сказал Бенно Питерс.
Чтобы прокачать мышцы совсем не обязательно таскать железо / Фото Unsplash
Как накачать грудь с помощью резинок для фитнеса
1. Перекрестная полоса на лету
Возьми резинку в руки и закинь ее за плечи. Теперь же тебе нужно сводить руки перед собой, чтобы работать над прокачкой мышц.
Сделай паузу в середине повторения, а затем скрести руки над средней линией тела для оптимальной активации мышечных волокон,
– добавляет он.
Тебе нужно делать паузу на полпути на 5 секунд и еще 5 секунд, когда вернешься в исходное положение.
- Это упражнение прокачивает большую грудную мышцу.
2. Жим с вращением резинки
Один конец резинки ты прижимаешь ногой к полу, а второй берешь в руки. Выполняй максимальный подъем руки.
Рука должна прижаться к телу. Слегка согни ее. Подними руку, поверни верхнюю часть тела и сделай прямым пресс,
– говорит Бенно.
- Это упражнение прокачивает большую грудную мышцу, а также дельтовидную мышцу.
3. Подъем с широкой резинкой
Тебе нужно взяться за резинку на ширине плеч. Разводи руки, а также одновременно поднимай их.
- Это упражнение прокачивает боковые дельтовидные мышцы.
Стоит попробовать Как накачать ноги с помощью гантелей: комплекс упражнений от тренера
4. Жим от груди по очереди
Возьми каждый конец резинки в руки, закинь ее на плечо. А теперь постарайся выпрямить руку, как будто ты делаешь удар. Выполняй это упражнение плавно и медленно. Удерживай руку вытянутой несколько секунд, чтобы прокачивать мышцы. Затем верни руки по очереди обратно в исходное положение.
- Это упражнение прокачает большую грудную мышцу.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Чтобы получить максимальную отдачу от этой быстрой процедуры, попробуй суперсет с отдыхом всего 30 секунд между упражнениями и 3 – 4 минуты после подхода. В общем выполни 4 подхода. Если ты опытнее, попробуй отдыхать между всеми упражнениями 2 минуты, а также выполни 5 подходов. Если ты сможешь выжить – ты абсолютный зверь,
– отмечает Бенно Питерс.
Айда выполнять упражнения Бенно Питерса. С их помощью ты сможешь нарастить желаемый рельеф в верхней части тела.
Читай также Тренер попытался выполнить фитнес-тест американских военных: чем это закончилось
Поделиться новостью