Если ты до сих пор думаешь, что мускулистую грудь и широкие плечи можно накачать только с помощью таскания железа, то тренер Бенно Питерс разрушает этот миф. Он поделился 4 простыми упражнениями, с помощью которых можно накачать грудь в домашних условиях. И для этого достаточно будет лишь резинок для фитнеса!

Поэтому не нужно лениться и искать очередные отмазки. Бери резинки в руки, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего. Айда вместе с Men 24 прокачивать свое тело!

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Разве нельзя нарастить мускулистую грудь и широкие плечи только с помощью эспандера? С правильными упражнениями это достаточно просто. Вот 4 мои любимые упражнения, которые как ничто другое развивают твою грудь и плечи,

– сказал Бенно Питерс.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании быстро достичь вожделенных результатов!



Чтобы прокачать мышцы совсем не обязательно таскать железо / Фото Unsplash

Как накачать грудь с помощью резинок для фитнеса

1. Перекрестная полоса на лету

Возьми резинку в руки и закинь ее за плечи. Теперь же тебе нужно сводить руки перед собой, чтобы работать над прокачкой мышц.

Сделай паузу в середине повторения, а затем скрести руки над средней линией тела для оптимальной активации мышечных волокон,

– добавляет он.

Тебе нужно делать паузу на полпути на 5 секунд и еще 5 секунд, когда вернешься в исходное положение.

Это упражнение прокачивает большую грудную мышцу.

2. Жим с вращением резинки

Один конец резинки ты прижимаешь ногой к полу, а второй берешь в руки. Выполняй максимальный подъем руки.

Рука должна прижаться к телу. Слегка согни ее. Подними руку, поверни верхнюю часть тела и сделай прям ы м пресс,

– говорит Бенно.

Это упражнение прокачивает большую грудную мышцу, а также дельтовидную мышцу.

3. Подъем с широкой резинкой

Тебе нужно взяться за резинку на ширине плеч. Разводи руки, а также одновременно поднимай их.

Это упражнение прокачивает боковые дельтовидные мышцы.

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4. Жим от груди по очереди

Возьми каждый конец резинки в руки, закинь ее на плечо. А теперь постарайся выпрямить руку, как будто ты делаешь удар. Выполняй это упражнение плавно и медленно. Удерживай руку вытянутой несколько секунд, чтобы прокачивать мышцы. Затем верни руки по очереди обратно в исходное положение.

Это упражнение прокачает большую грудную мышцу.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Чтобы получить максимальную отдачу от этой быстрой процедуры, попробуй суперсет с отдыхом всего 30 секунд между упражнениями и 3 – 4 минуты после подхода. В общем выполни 4 подхода. Если ты опытнее, попробуй отдыхать между всеми упражнениями 2 минуты, а также выполни 5 подходов. Если ты сможешь выжить – ты абсолютный зверь,

– отмечает Бенно Питерс.

Айда выполнять упражнения Бенно Питерса. С их помощью ты сможешь нарастить желаемый рельеф в верхней части тела.