Тренер і засновник Athlean-X Джефф Кавальєр цього разу назвав два рухи на своєму ютуб-каналі, передає Men 24. Вони, на його думку, єдині з тих, які тобі потрібні для нарощування м'язів грудей. І саме їх потрібно виконувати, якщо хочеш досягнути бажаних результатів.

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Жим штанги лежачи

Якщо ви прагнете розвинути силу та перевантаження, то, звичайно, версія зі штангою дає вам найкращі можливості для цього,

– наголошує тренер.

Втім, якщо фіксоване положення рук на перекладині викликає проблеми з точки зору болю у зап'ясті або ліктях, Кавальєр рекомендує варіант з гантелями. Власне, їх він використовує частіше. За словами експерта, гантелі дозволяють "викривати будь-яку лівосторонню або правосторонню слабкість".

Додатковою перевагою жиму лежачи з гантелями є те, що ти можеш нахилити їх так, щоб вони були трохи зведені назовні. Під час підйому ти створюватимеш більше стискання у верхній частині руху.

Кавальєр рекомендує подумати про кут нахилу лави, незалежно від того, яку версію вправи ти вирішиш використовувати. Якщо ти хочеш пропрацювати нижню частину грудей, то краще використовувати нахил.

Як наростити м'язи грудей: дивися відео

Кросовер

Кавальєр зауважив, що це не обов'язкова вправа, яку слід додати до свого тренування. Якщо у тебе немає доступу до тросового тренажера, не варто хвилюватися. Ти можеш використати точно такі ж схеми рухів вдома. Для цього варто взяти на озброєння фітнес-гумку. Це дозволить залучати верхню, середню та нижню головку м'яза грудей. Усе залежатиме від кута нахилу руки під час руху.

"Відводьте плечі і голову назад, коли виносите руку вперед. Це виводить грудну клітку вперед, гарантуючи, що дельти виконують мінімальну кількість роботи, а грудна клітка виконує більшу частину роботи", – зазначає експерт.

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Скористайся порадами Джеффа Кавальєра. Нехай ці дві вправи будуть частиною твоєї тренувальної рутини, якщо ти плануєш наростити м'язи грудей. Працюй, не зупиняйся і пам'ятай, що результатів досягають наполегливі. Тож будь саме таким.

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