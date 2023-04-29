Тренер и основатель Athlean-X Джефф Кавальер на этот раз назвал два движения на своем ютьюб-канале, передает Men 24. Они, по его мнению, единственные из тех, которые тебе нужны для наращивания грудной мышцы. И именно их нужно выполнять, если хочешь добиться желаемых результатов.

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Жим штанги лежа

Если вы хотите развить силу и перегрузку, то, конечно, версия со штангой дает вам наилучшие возможности для этого,

– подчеркивает тренер.

Впрочем, если фиксированное положение рук на перекладине вызывает проблемы с точки зрения боли в запястьях или локтях, Кавальер рекомендует вариант с гантелями. По сути, их он использует чаще. По словам эксперта, гантели позволяют "разоблачать любую левостороннюю или правостороннюю слабость".

Дополнительным преимуществом жима лежа с гантелями является то, что ты можешь наклонить их так, чтобы они были сведены наружу. Во время подъема ты будешь создавать большее сжатие в верхней части движения.

Кавальер рекомендует подумать об углу наклона лавы, независимо от того, какую версию упражнения ты решишь использовать. Если ты хочешь проработать нижнюю часть груди, лучше использовать наклон.

Как нарастить мышцы груди: смотри видео

Кроссовер

Кавальер отметил, что это не обязательное упражнение, которое следует добавить к своей тренировке. Если у тебя нет доступа к тросовому тренажеру, не стоит беспокоиться. Ты можешь использовать точно такие же схемы движений на дому. Для этого стоит взять на вооружение фитнес-резинку. Это позволит привлекать верхнюю, среднюю и нижнюю головку мышцы груди. Все зависит от угла наклона руки во время движения.

"Отводите плечи и голову назад, когда выносите руку вперед. Это выводит грудную клетку вперед, гарантируя, что дельты выполняют минимальное количество работы, а грудная клетка выполняет большую часть работы", – отмечает эксперт.

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Воспользуйся советами Джеффа Кавальера. Пусть эти два упражнения будут частью твоей тренировочной рутины, если ты планируешь нарастить мышцы груди. Работай, не останавливайся и помни, что результатов достигают настойчивые. Так что будь именно таким.

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