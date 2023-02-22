Дізнайся, як в домашніх умовах позбутися ніг-сірничків. Комплексом вправ, які допоможуть досягнути бажаного результату, поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук.

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Що потрібно для роботи над ногами

За словами експерта, з додаткового обладнання тобі слід озброїтися стільцем, а також фітнес-гумками.

Важливо! Прислухатись до рекомендацій і деталей, адже ефективність та продуктивність вашого заняття залежить від цього напряму,

– зазначив Сидорук.

Не забудь перед виконанням вправ зробити розминку. І лише після того, як твої м'язи будуть достатньо розігрітими, можеш братися за тренування.

Які вправи виконувати

1. Вправа. 40 – 60 секунд. 4 підходи. Відпочинок 45 – 60 секунд.

40 – 60 секунд. 4 підходи. Відпочинок 45 – 60 секунд. 2. Вправа. 20 підйомів. 4 підходи. Відпочинок 30 – 60 секунд.

20 підйомів. 4 підходи. Відпочинок 30 – 60 секунд. 3. Вправа. 15 повторень. 3 – 4 підходи. Відпочинок 30 – 60 секунд.

15 повторень. 3 – 4 підходи. Відпочинок 30 – 60 секунд. 4. Вправа. 15 повторень на кожну ногу. 4 підходи. Відпочинок 45 – 60 секунд.

Як виконувати вправи: дивися на відео

Нагадуємо, що важливою у цьому випадку є не кількість повторень. Тут слід приділити максимум уваги техніці та якості кожного повторення. Твої м'язи мають бути напружені. Твоє тіло має бути у тонусі. Якщо ж ти не відчуваєш достатньої кількості навантаження, то це означає, що явно десь хитруєш.

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