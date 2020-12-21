Ономе Еґґер – висхідна зірка бодібілдингу. Йому лише 21 рік, але він уже має всі шанси стати у недалекому майбутньому новим Містером Олімпія. Читай на Men 24, як накачати руки за допомогою вправ Ономе Еґґера.

Men 24 знає, що міцні та сильні руки подобаються жінкам. Тож їхньому прокачуванню слід приділити достатньо уваги. Саме тому додай до своєї програми тренувань ці вправи Ономе Еґґера, якщо хочеш накачати руки. Твоя кохана буде у захваті!

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Тренування рук: 3 вправи на трицепс для збільшення обсягу

1. Жим вузьким хватом

Чим більше ти звужуєш хват, тим більше роботи для трицепсів і менше – для грудних м'язів. Для досягнення оптимального результату достатньо буде тримати руки на ширині плечей.

Виконуй цю вправу: 3 підходи по 10 – 12 повторень.

2. Розгинання гантелей на трицепс

Лежачи на лаві з парою гантелей, уповільнюй рух на спуску та роби динамічніший підйом. Іншою альтернативою цієї вправи є класичне тренування рук зі штангою з Z-подібним грифом.

Виконуй цю вправу: 4 підходи по 10 повторень.

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3. Розгинання трицепса на блоці однією рукою

Це ще одна вправа, яка відмінно навантажує твої трицепси. Під час її виконання ми затримуємося на секунду перш ніж підняти руку вгору.

Виконуй цю вправу: 3 підходи по 15 разів.

Для візуалізації вправ рекомендуємо глянути, як їх виконує сам Ономе Еґґер. Спробуй виконувати їх і ти. І цілком ймовірно, що уже дуже скоро зможеш похизуватися крутими та фактурними руками!

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