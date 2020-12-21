Оном Еггер – восходящая звезда бодибилдинга. Ему всего 21 год, но он уже имеет все шансы стать в недалеком будущем новым Мистером Олимпия. Читай на Men 24, как накачать руки с помощью упражнений Ономе Еггера.

Men 24 знает, что крепкие и сильные руки нравятся женщинам. Поэтому их прокачке следует уделить достаточно внимания. Именно поэтому добавь в свою программу тренировок эти упражнения Ономе Еггера, если хочешь накачать руки. Твоя возлюбленная будет в восторге!

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Тренировка рук: 3 упражнения на трицепс для увеличения объема

1. Жим узким хватом

Чем больше ты сужаешь хват, тем больше работы для трицепсов и меньше – для грудных мышц. Для достижения оптимального результата достаточно будет держать руки на ширине плеч.

Выполняй это упражнение: 3 подхода по 10 – 12 повторений.

2. Разгибание гантелей на трицепс

Лежа на скамье с парой гантелей, замедляй движение на спуске и делай динамичный подъем. Другой альтернативой этого упражнения является классическая тренировка рук со штангой с Z-образным грифом.

Выполняй это упражнение: 4 подхода по 10 повторений.

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3. Разгибание трицепса на блоке одной рукой

Это еще одно упражнение, которое отлично нагружает твои трицепсы. Во время работы мы задерживаемся на секунду прежде чем поднять руку вверх.

Выполняй это упражнение: 3 подхода по 15 раз.

Для визуализации упражнений рекомендуем посмотреть, как их выполняет сам Ономе Еггер. Попробуй выполнять их и ты. И вполне вероятно, что уже очень скоро сможешь похвастаться крутыми и фактурными руками!