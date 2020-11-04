Туфли – очень важный элемент мужского гардероба, хотя правилами его подбора часто пренебрегают. Ты даже не подозреваешь, что выбранная тобой пара туфель может не только рассказать о твоем стиле, но и характере и предпочтениях. В нашем новом материале читай, как носить мужские туфли с джинсами, чтобы выглядеть стильно!

Как-то так уж повелось, что большинство мужчин считают, что с джинсами следует носить только кеды или кроссовки. Но не всегда есть такая возможность. Зато бывают случаи, когда нужно надеть туфли. Поэтому мы на Men 24 расскажем тебе, как правильно носить мужские туфли с джинсами, чтобы быть на высоте.

Примечательно Как и с чем носить водолазку осенью: советы для мужчин

Выбирай джинсы правильно

Нельзя любые джинсы совместить с любыми туфлями. Это не так работает. Коротко пройдемся по пунктам, которые следует учесть!

Джинсы по своей длине не имеют прикрывать задник туфель;

Если ты выбрал классическую модель джинсов, а не зауженную – укороти штанины под обувь;

Удлиненные повседневные джинсы можно подкатить;

Джинсы в то же время не должны быть слишком короткими, чтобы не видно было твои носки;

Если джинсы свободного стиля – подкаты их и смело носи с мокасинами на босу ногу.



Джинсы не должны быть слишком длинными / Фото pinterest

Важны не только джинсы

Ансамбль из джинсов и туфель можно дополнить классической рубашкой или футболкой-поло. Такой вариант выглядит довольно гармонично.

Также можно создавать строгие варианты. К примеру, классические прямые джинсы в сочетании с туфлями прекрасно подходят к строгим джемперам или водолазкам. Сверху можно еще надеть пиджак, чтобы дополнить образ.

Что касается классических туфель, то вместе с ними нелепо выглядят неформальные джинсы. Зато классические джинсы строгого кроя подходят очень хорошо.

Выбирай джинсы синего, серого или черного цвета , чтобы создать ансамбль делового стиля.

Как выбрать туфли в зависимости от джинсов

Мужские джинсы имеют множество моделей, поэтому здесь тоже нужно правильно и уместно сочетать классическую обувь. Наши несколько советов помогут тебе выглядеть отлично.

Классические джинсы

Что касается джинсов прямого кроя, то их можно считать универсальными. Оно и не удивительно, ведь они подходят как к деловому, так и к повседневному образу.

Идеальная пара обуви для таких джинсов – кожаные или замшевые классические туфли, лоферы или мокасины . Последние, конечно же, годятся для неформальных образов и мероприятий.



Классические джинсы позволяют выбирать практически любые кожаные или замшевые туфли / Фото thread

Узкие джинсы

Зауженные джинсы – базовая вещь в мужском гардеробе, которая позволяет выглядеть стильно на каждый день.

С этим фасоном можешь смело носить мокасины или лоферы летом, а осенью – ботинки, которые прикрывают косточку.

Учти также свою телосложение. Если ноги слишком худые – не носи габаритную обувь, чтобы не казалось, что ты носишь кандалы.



Зауженные джинсы можешь смело сочетать с ботинками, которые будут прикрывать твою косточку / Фото Rangoli

Рваные джинсы

Если в твоем гардеробе есть рваные джинсы с потертостями или дырками – то эта модель подходит для повседневного образа. И, убеждают стилисты, не слишком годится к классической обуви. Поэтому можешь смело обувать мокасины или сандалии летом . Осенью носить рваные джинсы можно только при условии, что на улице тепло. Не понтуйся!



Рваные джинсы можно носить с ботинками / Фото pinterest

Возьми на вооружение С какой обувью носить мужской костюм: советы стилистов

Выбор цвета обувь

Беспроигрышный вариант – черные туфли . Они подойдут под любой цвет джинсов. Особенно прекрасно они будут сочетаться с синими джинсами.

Коричневые туфли тоже можно смело сочетать с джинсами. Но чаще носят при повседневном стиле. Эксперты рекомендуют для деловых гардеробов выбирать все же черную обувь.

Туфли других цветов можно тоже носить с джинсами. Главное – чтобы они не слишком контрастировали с твоими джинсами. Это позволит не превратить стильный образ на клоунский.



Коричневые туфли можно смело сочетать с джинсами темных цветов / Фото irreverentgent

Еще несколько советов стилистов

Твоя обувь не должна быть светлее, чем джинсы . Поэтому подбирай туфли или в один тон, или темнее. Для довершения образа можно выбрать ремень такого же цвета, как и твоя пара туфель. Лакированные туфли не рекомендуется носить с джинсами. Замшевые туфли имеют прекрасный вид в комплекте с джинсами и рубашкой. Зато сочетание джинсов + футболки + туфель уже считается неуместным. Если у тебя слишком повседневный стиль – ни выбирай сдержанные классические туфли. В этом случае уместными будут лоферы или мокасины.



Можешь выбрать ремень в тон туфель / Фото gentlemansgazette

Не бойся сочетать джинсы с классическими туфлями. Главное – делай это правильно и прислушайся к советам стилистов. Будь на высоте и не бойся добавлять что-то новое в свой повседневный стиль.