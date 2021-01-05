Нужно признаться себе. Ты тоже хочешь получить 6 кубиков пресса, но при этом не имеешь желания целыми днями выполнять различные упражнения. Поэтому можешь воспользоваться советом футболиста Серхио Рамоса. Он выполняет 1 упражнение, которое помогает накачать пресс без труда. Рассказываем на Men 24, как накачать пресс как у капитана "Реала".

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос может похвастаться своей невероятной физической формой. Он не только продолжает бить рекорды как в своем клубе, так и в сборной. А еще он заставляет мужчин грызть локти, ведь так круто прокачать тело надо еще уметь. Men 24 рассказывает об упражнении, которое он выполняет, чтобы получить стальной пресс.

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Как получить 6 кубиков пресса как в Серхио Рамоса

На одной из недавних тренировок со сборной мы увидели, как Серхио Рамос тренирует мышцы живота и кора. Для этого он использует упражнение, которое уже несколько лет не теряет свою бешеную популярность. Говорится об изометрической планке. И это, к слову, не первый случай, когда центральный защитник "Реала" опубликовал в сторис в инстаграме, как выполняет это упражнение.



Серхио Рамос может похвастаться стальным прессом / Фото с инстаграма Рамоса

Как выполнять изометрическую планку

Любое упражнение может принести как пользу, так и вред. Поэтому здесь главное помнить о правильности ее выполнения. Твоя задача – напрячь все мышцы во время выполнения планки. Только в таком случае она принесет тебе максимум результата. Но это не значит, что по несколько минут нужно изнурять свой организм.

Изометрическая планка по продолжительности бывает:

короткой – 6 секунд

средней – 9 секунд

длинной – 12 секунд.

Именно в течение этого времени нужно напрячь свое тело. Само же упражнение выполняется в несколько подходов. Между ними должен быть перерыв от 45 до 60 секунд. Если коротко, то в 1 минуту ты можешь уложиться, исполняя изометрическую планку, а также отдохнув. Сама же тренировка не займет у тебя больше, чем 15 – 20 минут.



Тренировка займет у тебя не более 15 – 20 минут в день / Фото istock

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А еще изометрическая планка считается менее вредной, если сравнивать ее с другими упражнениями для пресса. Здесь работает все твоё тело, если правильно поддерживать напряжение, а также отлично прокачиваются мышцы брюшного пресса.

Справедливости ради мы напомним, что сам по себе футбол тоже помогает всему телу прокачиваться. Поэтому не стоит целиком и полностью полагаться на изометрическую планку. Но гарантируем, что выполнение этого упражнения в сочетании со сбалансированным питанием и полноценным отдыхом позволит твоему телу измениться до неузнаваемости. Главное – не сдаваться и продолжать работать над собой!