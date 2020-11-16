Мы не устаем тебе напоминать, что мастурбировать – нормально. И этот, казалось бы, чисто механический процесс может приносить еще больше удовольствия. Делимся с тобой несколькими секретами, которые стоит взять на вооружение, чтобы поймать еще больший кайф во время мастурбации.

Не всегда возникает возможность заняться сексом. Поэтому в таких случаях мастурбация – то, что доктор прописал. Men 24 делится несколькими секретами, которые позволят получить еще больше удовольствия во время мастурбации!

Возьми на вооружение Почему мастурбировать – полезно: 10 неочевидных преимуществ для мужчин

1. Измени позу

Здесь все так же как и с сексом. Если ты мастурбируешь только за компьютером, то пора это изменить. Попробуй лечь или стоять. Это может улучшить состояние тазового дна, а также усилить эрекцию.



Попробуй изменить привычную позу для мастурбации / Фото istock

2. Мастурбируй после тренировки

Если после похода в спортзал возникает особое желание – не отказывай себе. Физическая нагрузка сопровождается выбросом гормонов, в том числе адреналина и дофамина, – которые заставляют чувствовать себя отлично. Поэтому мастурбация в таком состоянии принесет еще больше удовольствия. Но будь осторожен, чтобы тебя никто не застукал.



После тренировки мастурбация может принести приятные ощущения / Фото istock

3. Используй эрогенные зоны

Можешь поглаживать область между пенисом и анусом, ведь на ней содержится очень много нервных окончаний. Также не забывай о сосках. В общем, прислушайся к своему телу, чтобы дарить себе больше удовольствия.

4. Включи простату

Пора наконец отбросить предрассудки. Анус – источник удовольствия, ведь он ведет к простате. Стимуляция этой железы, размером с грецкий орех, позволяет получать еще больше удовольствия от процесса.

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5. Поменяй сцепления и скорость

У тебя могут возникнуть проблемы, если сжимать свой пенис слишком сильно или двигаться слишком быстро. Давление и спешка – плохие советчики. Поэтому лучше посвятить мастурбации больше времени и не забывать об использовании лубриканта.

6. Откладывай финал

Попробуй довести себя до предела и остановись, пока твоя эрекция немного ослабнет. Повтори процесс несколько раз. Это позволит тебе быть выносливее в сексе, а также получить новые ощущения от мастурбации.



Попробуй во время мастурбации отсрочить момент эякуляции / Фото adobestock

7. Измени руку

К мастурбации тоже нужно подойти креативно. Меньше, что ты можешь сделать – поменять руку. Это может подарить новые приятные ощущения. Восприми смену руки во время мастурбации как изменение секс-позы.



Попробуй мастурбировать другой рукой или сразу обоими / Фото unsplash

8. Используй секс-игрушку

Можешь, к примеру, использовать мастурбатор. Это игрушка, которая имитирует вагинальный, анальный или оральный секс.

9. Помни о яичках

Напоследок напоминаем снова о нервных окончаниях. В яичках их очень и очень много. Поэтому до, во время и после мастурбации не забывай уделять достаточно внимания яичкам. Это, к слову, позволит понять, какие движения тебе нравятся, а какие – нет. Своими наблюдениями однозначно нужно будет поделиться с партнершей.



Поглаживай яички во время мастурбации / Фото adobestock

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