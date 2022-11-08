Цього разу ми спробуємо підсвітити ті моменти, на які не встигли звернути увагу у попередньому матеріалі. Вмощуйся зручніше, а ми починаємо.

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Як подарувати їй задоволення під час сексу

1. Не поспішай донизу під час прелюдії

Спробуй зіграти у цікаву та незвичну гру. Мовиться про те, що тобі буквально заборонено буде торкатися руками її статевих органів під час прелюдії. Натомість ти можеш водити подушечками пальців по решті частин її тіла. Торкайся внутрішньої сторони стегна, проводь по шиї, сосках, спині. Шукай ті ділянки, від дотиків по яких у неї бігтимуть мурашки шкірою. Нехай між вами наростає напруга, яку ви спрямуєте у бурхливий і фантастичний секс.

2. Використовуй брудні слова

Хочеш знати, чи подобаються твоїй партнерці брудні слова? Скажи щось типу: "Ти підштовхуєш мене до вульгарних думок". Не варто відразу ж використовувати слова, які ти чув у порно. Повір, у реальному житті вони можуть мати вкрай негативний ефект. До слова, тут ми давали кілька порад про те, що варто говорити у ліжку, а що – ні.



Спробуй використовувати брудні слова у ліжку / Фото gpointstudio

3. Спробуйте рольову гру

Не всі готові на рольові ігри. Але ті, хто їх спробував внести у своє інтимне життя, не програли. Ми перелічимо лиш кілька варіантів, перелік яких можна продовжувати нескінченно (тут ви можете мінятися ролями): бос і секретарка, учителька і учень, стриптизер і клієнтка. Ці рольові ігри будуються на формулі, за якої хтось контролює ситуацію, а хтось – залежить від домінанта.

Це сильна динаміка, навіть у здорових і веселих сексуальних стосунках. Вони дозволяють (партнерам – Men 24) втілювати свої фантазії таким чином, щоб вони не відчували себе вразливими,

– сказав Жан Моне, секс-терапевт із Нью-Йорка.

4. Води кола по...

Ні-ні, не по воді. Ти не повіриш, але варто спробувати водити кола по її клітору. Нагадуємо, що багато жінок можуть досягнути оргазму винятково від його стимуляції.

Опитування 1055 жінок, яким займався Університет Індіани, показало, що 3 з 4 респонденток люблять, коли їхній партнер водить пальцями або язиком по клітору. Але тут ми рекомендуємо все ж зважати на її вподобання. Раптом твоя партнерка належить до тих 1 з 4, кому цей процес не приносить задоволення.

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5. Не перестарайся з пестощами

Нагадуємо, що клітор – клубок, наповнений нервовими закінченнями. І він надзвичайно чутливий. А це означає, що не потрібно намагатися його натирати з усіх сил. Будь максимально чуттєвим і ніжним. Ти ж не хотів би, щоб твоя партнерка агресивно натирала твою голівку члена. Чи не так?



Спробуй скористатися нашими порадами / Фото cookiestudio

Це лиш декілька порад, які допоможуть тобі отримати ще більше задоволення від сексу. Насолоджуйтеся один одним, вивчайте один одного і не забувайте кохатися, бо ви того варті!

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