За допомогою цих порад ви удвох зможете вивести секс на абсолютно новий рівень. Цей матеріал – продовження попередньої добірки хитрощів. З нею можна ознайомитися за цим посиланням.

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1. Бавтеся з температурою

Температурна гра – це техніка, яка використовує тепло або холод, щоб стимулювати шкіру та викликати чуттєву реакцію,

– пояснює Ешлі Кобб, з крамниці з секс-іграшками Lovehoney.

Можна грати гарячим воском, що актуально у нинішніх умовах. До слова, тут ми розповідали, як видаляти плями воску з одягу. Також можна взяти на озброєння кубики льоду. Такі, здавалося б дурниці, дозволять отримати новий спектр відчуттів.



Кубики льоду можуть додати пікантності інтимним іграм / Фото Racool_studio

2. Не забувайте про лубрикант

Еллен Фрідрікс, магістерка медицини, наголосила, що лубрикант підвищує комфорт і швидкість, з якою ти можеш проникати у піхву. І без нього ні в якому разі не варто починати секс. Наскільки б не була збуджена твоя партнерка, мастило необхідне для того, щоб секс приносив їй лише задоволення. Спробуй видавити кілька крапель на кінчик пеніса перед входженням.

3. Дивіться порно разом

Відкриємо тобі невеличкий секрет: багато жінок люблять дивитися порно. Згідно з опитуванням, яке проводив Men's Health, 75% представниць прекрасної половини людства заявили, що дивилися порно з партнером під час прелюдії. Тут головне – обрати ті фільми, які сподобаються вам обом і дозволять лиш посилювати збудження.



Можете спробувати разом дивитися порно / Фото lookstudio

Варте уваги Що говорити під час сексу, щоб отримати більше задоволення

4. Спробуй масаж простати

Простата – залоза, розміром з волоський горіх. Вона розташована між сечовим міхуром і прямою кишкою, а також містить безліч нервових закінчень. Стимуляція простати може відчуватися настільки добре, що деякі експерти з сексуального здоров'я назвали її "точкою P для чоловіків".

І не потрібно настільки сильно боятися масажу простати. Направду, після 40 років кожен чоловік мав би регулярно проходити її огляд, щоб мінімізувати ризик раку цієї залози.

5. Не поспішай займатися сексом

Секс – це не гонка. Перш ніж приступати до цього процесу, потурбуйтеся про прелюдію. Нехай вогонь бажання між вами палатиме. Вивчайте кожен сантиметр квадратний тіла один одного. Це дозволить бути на піку збудження. І вже після цього можна займатися сексом без жодних обмежень.

Прелюдія – це момент, коли ти дізнаєшся, що тобі подобається, а що – ні,

– наголошує терапевтка Трейсі Томас.



Хороший секс починається з прелюдії / Фото ArthurHidden

Нехай ці поради допоможуть отримувати ще більше задоволення від процесу, яким щоденно займаються мільйони людей по всьому світу. Кохайтеся, бо ви цього варті!

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