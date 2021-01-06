Усі ми поділені на сов і жайворонків. Комусь легше прокидатися з самого ранку та відразу ж вмикатися у вир подій. А комусь хочеться поспати до обіду, але під вечір з'являється шалений притік енергії. Науковці вирішили опитати людей, щоб визначити, як ритм сови та жайворонка впливає на наше життя. Гайда розбиратися на Men 24.

Якщо ти досі вагаєшся, до якої команди долучитися, – спробуй разом з нами визначити для себе переваги життя сов і жайворонків. Згідно з опитуванням, 84% іспанців віддають перевагу ранньому прокиданню, і лише 16% лягають спати пізно, повідомляє Men's Health. Спробуймо разом розібратися, як це впливає на фізичну та розумову працездатність.

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Харчування

Жайворонок: хороший сніданок активує обмін речовин, що допомагає спалювати калорії.

Сова: за даними Journal of Nutrition, білки після тренування найкраще засвоюються вночі. А ще хороший обід збільшить твій рівень заробітку.



Ситний сніданок активує обмін речовин і допоможе спалити калорії / Фото unsplash

Робота

Жайворонок: ти будеш уважнішим, у тебе буде кращий настрій, а також якісніший сон.

Сова: у тебе буде більше творчих здібностей, більше додаткових сил, велика здатність до реакції, і в тебе будуть міцніші стосунки з рідними.



Жайворонки уважніші на роботі / Фото unsplash

Тренування

Жайворонок: за даними Університету Бата, заняття у тренажерному залі на світанку можуть подвоїти спалювання жиру. І протягом дня ти будеш їсти на 100 ккал менше.

Сова: за даними Університету Північного Техасу, твої м'язи гнучкіші, а твоя анаеробна здатність до кінця дня на 7% вища.



Тренування зранку сприяють вдвічі більшому спалюванню калорій / Фото unsplash

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Здоров'я

Жайворонок: у тебе буде більше гормону стресу, більше цукру в крові, менше соціального життя та більше ризику травм.

Сова: ти схильний до вищого ризику депресії, меншої активності сперматозоїдів, меншої тривалості життя й більше інших додаткових ризиків.



Сови мають більшу схильність до ризику депресії / Фото unsplash

Мозок

Жайворонок: згідно з даними прикладної когнітивної психології, мозок більше концентрується перед обідом, і короткочасна пам'ять значно краща.

Сова: Лондонська школа економіки виявила, що якщо пізно лягати спати, результати тестів на IQ будуть вищими.



У сов вищі результати тестів на IQ / Фото unsplash

Тож, якщо перед тобою стоїть завдання спалювати жир і виконувати складні когнітивні завдання, – прокидайся зранку. А от творчим людям науковці рекомендують дотримуватися графіку сов. Але варто пам'ятати про потенційні ризики для здоров'я.

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