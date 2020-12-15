Хватит бояться поперечины. Даже если ты не выполнял ни одного подтягивания в своей жизни, никогда не поздно попробовать. Лови крутые советы для новичков (и не только) от Майкла Эккерта, сенсации подтягивания на ютьюбе и морского пехотинца США, которыми охотно делится с тобой Men 24. Гайда становиться лучшей версией себя вчерашнего!

Подтягивание – не самая простая дисциплина. Но достаточно немного постараться, чтобы получать желаемый результат от ее выполнения. Лови несколько крутых советов от морского пехотинца Майкла Эккерта на Men 24 !

Возьми на вооружение 5 вещей, которые ты узнаешь, если будешь отжиматься каждый день

1. Сила хвата

Сила хватки имеет решающее значение для того, чтобы подтянуться. К сожалению, нажатие на клавиатуру компьютера или экран смартфона здесь не помогут. Чтобы улучшить силу хвата, Эккерт предлагает 3 различные тренировки: прогулки фермера, удержание с помощью прижимной пластины и выс.



Сначала нужно наработать силу хватки / Фото insidehook

2. Сгибай локти, если ты – новичок

Если ты хочешь иметь возможность подтягиваться, тебе нужно поработать над сгибанием локтя. Это означает работу над двуглавым, плечевым и лучевой мышцами – тремя мышцами, которые доминируют, когда дело доходит до тягового движения. Чтобы обработать эти мышцы, Эккерт предлагает 2 движения – сгибание бицепса и тягу с пластиной.

3. Изометрические сокращения

Как описывает это Эккерт, изометрическое сокращение происходит, когда твоя мышца сокращается и чувствует сопротивление, но не продлевается или укорачивается. Этот тип тренировок отлично подходит для силы подтягивания, поскольку он развивает твои слабые области и требует силы как бицепса, так и предплечий.

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4. Обратное подтягивание

Если ты еще не достиг точки, в которой можешь подтянуться над перекладиной, то стоит спуститься с перекладины. Просто наступления на что-нибудь, чтобы подбородок поднялось над перекладиной, а затем медленно опустись на землю. Попробуй растянуть процесс хотя бы на 7 секунд. Строгое сосредоточение на эксцентричном сокращении – фазе опускания – по-прежнему прокачивает те же группы мышц и стабилизаторы, как и обычное подтягивание.



Попробуй подтягивания сверху вниз / Фото istock

5. Уверенность

Впервые подняться выше планки – непростая задача. Но чтобы щелкнуть выключателем в твоем мозгу, просто нужно немного схитрить. К грифу можно привязать резиновую ленту сопротивления, которая придаст тебе дополнительный импульс, необходимый для преодоления перекладины. Этот совет придаст тебе уверенности, что ты точно сможешь выполнить упражнение. А это даст тебе возможность не останавливаться на достигнутом!

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