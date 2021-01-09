Казалось бы, приглушенный свет в спальне может подчеркнуть романтическую атмосферу. Но ученые не рекомендуют выключать свет в спальне во время секса. Причем важно это именно для мужчин. Рассказываем на Men 24, в чем суть этого совета.

Если верить ученым из Университета Сиены (Италия), которые провели неожиданное исследование , то есть один важный элемент в спальне, какой влияет на качество сексуальной жизни. И говорится о свете. Ученые призывают мужчин не выключать свет во время занятия сексом, чтобы получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса. Men 24 объясняет, в чем кроется секрет.

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У тебя вырастет уровень тестостерона

Исследование ученых из Италии показало, что именно яркий свет во время секса может положительно повлиять на интимную жизнь. Все потому, что он повышает уровень тестостерона, а также приятных ощущений. Причем в три раза!

В научном наблюдении участвовали не так уж много участников, поэтому сложно быть уверенными в том, что результаты актуальны для всех без исключения мужчин. Сотрудники Университета Сиены изучали 38 мужчин с низким уровнем либидо. Традиционно их разделили на 2 группы: одна из них в течение 14 дней проводила по 30 минут под влиянием яркого освещения в помещении, вторая – этого не делала.



Ученые обнаружили влияние яркого света на уровень тестостерона / Фото unsplash

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Анализы поразили

После завершения исследования мужчины сдали анализы на уровень тестостерона. Результаты приятно порадовали ученых. У мужчин, которые по пол часа в день проводили под влиянием яркого освещения, повысился уровень этого гормона. Причем существенно.

Перед проведением эксперимента уровень тестостерона в их крови был 2,3 нанограмма/миллилитр. После наблюдения он вырос в три раза – до 6,7 нанограмма/миллилитр.

Пик сексуальной активности

Это исследование еще раз подтвердило утверждение, что весной и летом мужская сексуальная активность растет. Касается это, конечно же, и украинцев.



Яркий свет может повысить уровень тестостерона в три раза / Фото unsplash

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