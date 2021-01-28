Иногда каждый из нас ленится. И это вполне нормально. Но мы однозначно знаем методы, которые помогут с ней побороться. Психолог Наталья Борисова дала несколько советов, с помощью которых можно обуздать лень!

Источник: Новый Канал

Експертка не только рассказала, откуда берется лень, но и дала несколько дельных советов, которые помогут с ней побороться.

Это интересно Жаворонок или сова: что лучше влияет на твою физическую форму и работоспособность

Откуда берется лень?

Психолог Наталья Борисова отметила, что в психологии под ленью понимают резкое снижение или полное отсутствие мотивации. Есть еще более точное определение, которое ты однозначно неоднократно слышал: "прокрастинация" – склонность к постоянному откладыванию дел, среди каких могут быть и важные.

Если говорить о причинах прокрастинации, то их достаточно много. Кто-то просто слишком много работал, из-за чего очень устал. Другому сложно вернуться в рабочий режим после отпуска. Есть и те, чей организм подавляет, например, сезонный грипп или простуда. А еще на нас может влиять дедлайн, отсутствие отдачи от своих стараний, банальное похмелье и тому подобное.



На появление усталости может влиять множество факторов / Фото Unsplash

Что делать, если напала прокрастинация?

Эксперт дала совет, который может быть для тебя настоящим парадоксом. По ее мнению, лучший способ побороть прокрастинацию – поддаться ей. Хочешь избавиться от апатии – иди и отдохни. Не забывай, что накопленная усталость (как физическая, так и психическая) могут подавлять желание что-то делать. И здесь тебя спасет только отдых. Если не уделять ему достаточно внимания, у тебя есть все шансы довести себя до депрессии или нервного срыва. Оно тебе надо?

Переключи "тумблер"

Психолог предлагает изменить атмосферу , выбраться куда-то в путешествие, театр или кино. Это может помочь побороться с ленью. Ты концентрируешь свое внимание на чем-то другом, поэтому есть возможность перезагрузиться и расслабиться.

По ее мнению, после отдыха нужно попробовать собраться с мыслями и проанализировать, в каких ситуациях у тебя возникает отсутствие желания что-то делать, какие факторы на это влияют. Можешь как-то повлиять на ситуацию? Подозреваем, что частично можешь.

Наталья Борисова предлагает определить корень зла и поставить перед собой простой, но чрезвычайно важный вопрос: "Что я могу сделать?" и "Кто мне может в этом помочь?", а затем: "Для кого это важно сделать?".



Попробуй изменить атмосферу / Фото Unsplash

Установка родом из детства

Ты удивишься, но часто прокрастинация связана с твоими детскими или юношескими комплексами. Ты, наверное, слышал в свою сторону, что ты "лентяй", "ничего не хочешь делать", "ни на что не способен". Отрицательный посыл, как правило, крепко въедается в нашей памяти и сознания.

Как с этим бороться?

Експерт рекомендует изменить свое мышление. Стоит выбросить из головы слово "лентяй", а также доставать себя в тех ситуациях, когда ты чего-то не сделал. Лучше сосредоточься на эпизодах из жизни, когда ты с удовольствием что-то делал, достигал желаемого результата и гордился собой. Это уже означает, что ты никакой не лентяй. Просто бывают жизненные ситуации, когда совсем не хочется ничего делать.

Возьми на вооружение 4 способа перейти на здоровое питание: советы для мужчин

Наполеоновские планы

Тебе нужно попробовать найти мотивацию, поставить цели и составить план действий. Попробуй с планирования на следующий день. Но психолог рекомендует составлять план так, чтобы в него попали только те действия, которые ты действительно можешь выполнить.

Список желательно повесить на видном месте. Для усиления эффекта можешь привлечь к процессу друзей или родных. Они будут контролировать выполнение плана. Также следует продумать как поощрение, так и "наказание". Ты должен понимать, что будет ждать тебя, если ты выполнишь все задания из списка, или не сделаешь этого.

Подари себе заряд энергии

Часто бывает так, что на отсутствие желания что-то делать влияет банальная потеря энергии. Поэтому нужно немедленно ее пополнить, чтобы не только чувствовать себя хорошо, но и быть готовым к новым свершениям!



Помни о здоровом и сбалансированном питании / Фото Unsplash

1. Питание. Психолог рекомендует пересмотреть свой рацион. Не исключено, что в нем недостаточно микроэлементов, витаминов и других полезных веществ, которые насыщают организм необходимой энергией.

2. Физические нагрузки. Упражнения насыщают твой организм дофамином, эндорфинами и другими веществами, которые дарят радость и повышают мотивация. Но не стоит слишком изнурять себя в тренажерном зале. Упражнения должны заряжать тебя бодростью, а не утомлять.

3. Хобби. Попробуй уделить немного времени занятию, которое ты очень любишь. Возможно, ты обожаешь играть на гитаре или рисовать. Сосредоточься на приятном для себя процессе и пытайся отдаться ему по полной. Это позволит тебе зарядиться не только положительными эмоциями, но и энергией.

Читай также Как поза, в которой ты спишь, влияет на твою зарплату: интересное исследование