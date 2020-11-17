Если не хочешь иметь проблем с эрекцией – не пренебрегай этими полезными привычками. Врачи рассказали, что нужно делать, чтобы твоя мужская сила не покидала тебя. Возьми на вооружение, чтобы не огорчить себя и свою партнершу в самый неподходящий момент.

Эти простые привычки оказывают положительное влияние на твою эрекцию. Прислушайся к советам, которыми делится с тобой Men 24 .

Примечательно 9 полезных привычек, которые изменят твою жизнь к лучшему

1. Начни утро правильно. Позавтракай. Хочешь чувствовать себя отлично в течение всего дня – не забудь о завтраке. Но это вовсе не означает, что нужно позавтракать булочками или тортиками. Говорится о сбалансированном приеме пищи, который содержит белки, жиры и углеводы. Напомним, что завтрак снижает риск ожирения и диабета, которые являются одними из самых очевидных факторов риска развития проблем с эрекцией.



Помни о сытном и сбалансированным завтраке / Фото unsplash

2. Не ленись чистить зубы. Это может звучать странно, но некоторые исследования связывают гингивит с проблемами эрекции. Поэтому не стоит забывать чистить зубы. Дважды в день. По 2 минуты. Ну ленись!

3. Откажись от курения. Если ты еще не знал, курение – одна из худших привычек, которая оказывает негативное влияние на твою эрекцию. Поэтому мы настоятельно рекомендуем порвать с ней. К слову, никакие электронные сигареты и подобные заменители не является абсолютно безопасными, поэтому не стоит менять обычное курение на них!

4. Физическая активность важна. Ученые доказали, что тренировки позволяют снизить риск возникновения проблем с эрекцией. Но здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы не достичь "перетренированности". Она может стать причиной снижения уровня тестостерона.



Уделяй внимание физической активности / Фото unsplash

Возьми на вооружение Вечерние привычки, от которых следует отказаться каждому мужчине

5. Поддерживай идеальный вес. Ожирение, как и курение, – два фактора, которые негативно влияют на эрекцию. Также избыточный вес может стать причиной того, что уровень тестостерона в крови снижаться. Поэтому определи удобн ый для себя вес и старайся поддерживать его!

6. Пей только те лекарства, которые прописал врач. Забудь о самолечении раз и навсегда. Большое количество медикаментов имеют различные побочные последствия. А если ты будешь "сидеть" на определенных препаратах постоянно – не удивляйся, что со временем могут возникнуть не слишком приятные изменения в твоем организме. В частности, эрекция перестанет радовать своей стабильностью и устойчивостью.

7. Избавляйся от стрессов. Мы не устаем напоминать о том, что стрессы не только негативно влияют на наше психическое и эмоциональное здоровье. Они также могут поставить жирный крест на интимном. Поэтому попробуй избегать стрессов и неприятных эмоций, если не хочешь, чтобы тебя постигло фиаско в постели.



Старайся избегать стрессов в жизни / Фото unsplash

Читай также Почему мастурбировать – полезно: 10 неочевидных преимуществ для мужчин