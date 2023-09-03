Последняя может быть твоей любимой песней. Но будет ли она мотивировать тебя пробежать последний километр?

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Оказывается, есть еще один фактор, который следует учитывать во время прослушивания музыки во время тренировки. Очевидно, что если мы гуляем, едем на велосипеде или занимаемся какой-то активностью самостоятельно, не требующей посещения спортзала, проще использовать собственные устройства, чтобы обеспечить себя идеальным саундтреком.

Но что если мы пойдем в спортзал? Мы можем слушать все, что играет из колонок. Наука доказала, что ключ к лучшей тренировке – не только в музыке, но и в выборе композиций для тренировок.

По словам бывшего спортсмена Кристофера Бергланда, ссылающегося на исследование, опубликованное в Международном журнале спортивного менеджмента и маркетинга, есть заметна разница между занятиями спортом под музыку, которую мы сами выбрали, и под музыку, которую нам включает кто-то другой.



На твою производительность может влиять музыка во время тренировок / Фото Seniv Petro

Исследователи обнаружили, что мотивация участников во время тренировок была выше, когда они сами выбирали музыку. Кроме того, они положительно влияли на их эмоциональное состояние, кроме мотивации.

И, наконец, уровень удовлетворенности после сессии был выше в тех, кто сам выбирал темы. Почему? Потому что если ты чувствуешь большую мотивацию и лучшее настроение благодаря музыке, ты будешь работать усерднее, лучше, и в конце ты почувствуешь, что у тебя была хорошая сессия.

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Так что если ты относишься к тем, кто не уделяет много внимания музыке, возможно, ты захочешь изменить свою технику и начать анализировать, какие твои любимые песни и какие ты хотел бы слушать во время тренировки. Ты заметишь разницу.

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