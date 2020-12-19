Нужно быть с собой максимально честным: со временем страсть между вами начинает гаснуть, а интимная жизнь превращается в рутину. Но у нас есть несколько советов, которые помогут вернуть секс, каким вы занимались в начале отношений. Мотай на ус советы от Men 24!

Запомни раз и навсегда, что со временем секс имеет свойство меняться. И говорится здесь не об улучшении, а об ухудшении, если не полном отсутствии. Но паниковать не стоит. Всегда можно что-то изменить. Men 24 делится с тобой 3 советами, которые помогут вернуть секс на предыдущий, страстный уровень!

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Сначала вы прилагаете много усилий, чтобы сблизиться,

– объясняет терапевт Сара Хантер Мюррей.

Поэтому достигнув желаемого каждый из нас перестает стараться. Ты можешь не сходить в душ либо не сделать интимную стрижку. Твоя же партнерша уже не трудиться над прической и выбором эффектного нижнего белья. В результате мы получаем секс, который перестает нам нравиться и приносить удовольствие. Рассказываем, как все изменить!

1. Ты должен почувствовать ее желание

Более 70% мужчин говорят, что больше не испытывают желания от своего партнера.

"Должно быть взаимное чувство похоти" , – говорит мужчина во время интервью. По словам Мюррей, это достигается путем положительной реакции на моменты, когда она желает тебя. Если она говорит, что ты отлично выглядишь в своем сшитом на заказ костюме, дай ей понять, как много это для тебя значит.



Обрати внимание на ее комплименты, адресованные тебе / Фото unsplash

Мужчины, которые принимали участие в исследовании, указали, что сам поступок наиболее ярко свидетельствует об интересе их партнера. Поэтому, если бывают моменты, когда она проявляет инициативу, дай ей знать, насколько это приятно или увлекательно – это может заставить ее сделать больше действий.

То же касается возлюбленной. Не будь жадным на маленькие, но важные комплименты. Не прокручивай мысленно, какая она красивая в новом платье. Скажи ей это. Но будь готов, что после этого платье может улететь на пол.

2. Попробуй что-то новое в постели

Только 66% опрошенных мужчин описывают свою сексуальную жизнь как незапланированную или спонтанную.

Некоторые штампы о мужчинах и сексе – правда. Все эти мужчины находятся в длительных отношениях, поэтому в их сексуальную жизнь вошли рутина и обыденность,

– добавляет Мюррей.

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По ее словам, иногда неплохо было бы получить немного больше спонтанности. Для этого нужно отказаться от привычных для вас обоих сексуальных ритуалов. Попробуйте заняться сексом после совместного приготовления пищи или во время приема душа утром.



Добавьте к своей интимной жизни что-то новое / Фото istock

Ты помнишь то время, когда впервые занялся с ней сексом? Попробуй заново пережить это чувство, экспериментируя в постели. Элемент неожиданности работает особенно хорошо, если верить исследованиям.

"Это всегда гораздо интереснее и лучше" , – говорит один из мужчин.

Поэтому попробуй новые позы, спроси о ее фантазиях, воспользуйся игрушками из секс-шопа, загляни в холодильник. В общем, сделай все для того, чтобы интимная жизнь не было рутиной!

3. Начните встречаться снова

50% мужчин указывают, что интимное общение необходимо для ощущения сексуального желания.

К счастью, это не должно быть так страшно, как кажется. Интимное общение просто означает, что у вас разговоры на темы, о которых вы давно не говорили,

– говорит Мюррей.

В начале твоих отношений партнер получает бесчисленное количество вопросов и все твоё внимание. "Вы говорите друг с другом, узнаете друг друга и узнаете, как вторая половинка видит мир. Однако со временем мы предполагаем, что уже знаем друг о друге все, что негативно сказывается на вашем общении" , – говорит Мюррей.

По словам Мюррей, женщины часто чувствуют, что хороший разговор лежит на их плечах, поэтому тебе нужно проявить немного больше инициативы в разговоре. Поэтому постарайся ежедневно находить момент, когда вы действительно собираетесь, – советует она.



Попробуй снова влюбиться в нее / Фото unsplash

Избегайте разговоров о погоде или о том, что вы собираетесь съесть. Лучше сосредоточьтесь на том, как она поживает, на что был похож ее день, что ее друзья задумали, или что-то другое. Это может быть так же просто, как выпить один бокал вина, когда ты возвращаешься домой с работы.

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