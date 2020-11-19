У XXI столітті нам нікуди діватися, усі ми сидимо у соцмережах, а також маємо у друзях босів і колег. Але як же себе поводити в мережі, аби не викликати хвилю обурення з боку керівника? У новому матеріалі Men 24 ми поділимося кількома хитрощами, які дозволять вести соцмережі без страху, що тебе наступного дня покличуть на килим до директора.

Звичайно ж, ти можеш сказати, що твоя соцмережа – твоя приватна територія. Але це не зовсім так. Якщо ти досі не знав, то ще на моменті прийому на роботу її ретельно вивчили, аби зрозуміти, кого ж беруть на роботу. Men 24 розповідає, як вести соцмережу так, щоб наступного дня тебе не звільнив твій бос!

Візьми на озброєння 25 правил, які зроблять тебе кращим після 25 років

#1 Не винось "сміття" з офісу

З роботою діє те ж правило, що й з покійниками. Про неї можна говорити або добре, або узагалі нічого. Тож не потрібно писати розгромний пост про погану каву на кухні, незручні крісла в офісі, низьку зарплату та те, як багато від тебе вимагає твій бос. Хочеш на щось поскаржитися – зроби це віч-на-віч. Цілком імовірно, що твій керівник просто не підозрює, що для комфортної роботи його підлеглим чогось таки бракує.

Не варто забувати й про те, що колег обговорювати у мережі – щонайменше не красиво. Пам'ятай, тобі з ними ще працювати. Тож не варто писати щось на кшталт: "Я так і знав, що секретарка спить з босом".



Не варто писати погані пости про роботу / Фото unsplash

Не менш важливим є момент звільнення. Не варто – затям собі раз і назавжди – писати викривальні пости. Розповідати, як у компанії все було погано, як до тебе ставився бос, наскільки жалюгідними були умови праці. Чоловіче, ти ж якось на них уже підписався, то чому не звільнився тоді, коли щось пішло не так? Даруй, але такі публікації тобі балів до карми не додадуть. Затям це!

#2 Уникай срачів

Тут мовиться про будь-які теми, які можуть поділити аудиторію на "чорних" і "білих". Тож намагайся не писати про політику, релігію, уникати расових питань тощо. Не потрібно прикидатися ультраекспертом у тому, у чому ти не тямиш майже нічого. І запам'ятай собі, що твій гнівний пост не зробить світ кращим.

Те ж стосується гнівних коментарів під іншими постами. Алгоритми соцмереж влаштовані так, що твоїм друзям показуватимуть пости, які ти прокоментував. Ти ж не хочеш, аби всі дізналися, що всередині тебе живе гнівний троль, який "среться" ледь не під кожним постом?



Конфлікти у соцмережах тебе не роблять кращим / Фото unsplash

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#3 Додай доброзичливості

Пам'ятай про те, що у кожному колективі цінують доброзичливих людей. Але це зовсім не означає, що потрібно прикидатися та писати величезні пости про те, як ти переводив бабусь через дорогу або ж годував дворових котів. Просто уникай негативних публікацій на своїй сторінці. Більше від тебе і не вимагається. Повір, це не так уже й складно.

Але затям собі раз і назавжди, що вдавану нещирість у соцмережах скоро розкусять. Особливо, якщо ти поводитимешся як мудак на роботі. Тож дотримуйся балансу між милим інтернетним хлопчиком і брутальним колегою.



Будь доброзичливим не лише в офісі, а й у соцмережах / Фото unsplash

#4 Скромність не завадить

Ми не змушуємо тебе применшувати усі свої заслуги та старання. Зовсім ні! У цьому пункті мовиться про всілякі вихваляння новим гаджетом, автомобілем, подорожжю тощо. Ясна річ, що ти можеш викладати на своїй сторінці усе, що заманеться. Але пам'ятай про розумний баланс між демонстрацією власного життя та намаганням насолити іншим.



Зовсім не обов'язково викладати геть усі фото з відпустки / Фото unsplash

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Використовуй наші поради і буде тобі щастя на роботі. А також запам'ятай собі раз і назавжди: все, що ти публікуєш у мережі, уже не є частиною особистого життя. Тож не варто викладати геть усе, що з тобою відбувається!