В XXI веке нам некуда деваться, все мы сидим в соцсетях, а также имеем в друзьях боссов и коллег. Но как же себя вести в сети, чтобы не вызвать бурю негодования со стороны руководителя? В новом материале Men 24 мы поделимся несколькими хитростями, которые позволят вести соцсети без страха, что тебя на следующий день позовут на ковер к директору.

Конечно же, ты можешь сказать, что твоя соцсеть – твоя частная территория. Но это не совсем так. Если ты еще не знал, то еще на моменте приема на работу ее тщательно изучили, чтобы понять, кого же берут на работу. Men 24 рассказывает, как вести соцсеть так, чтобы на следующий день тебя не уволил твой босс!

Возьми на вооружение 25 правил, которые сделают тебя лучшим после 25 лет

# 1 Не выноси "мусор" из офиса

С работой действует то же правило, что и с покойниками. О ней можно говорить или хорошо, или вообще ничего. Поэтому не нужно писать разгромный пост о плохом кофе на кухне, неудобных креслах в офисе, низкой зарплате и том, как много от тебя требует твой босс. Хочешь на что-то пожаловаться – сделай это с глазу на глаз. Вполне вероятно, что твой руководитель просто не подозревает, что для комфортной работы подчиненным чего же не хватает.

Не стоит забывать и о том, что коллег обсуждать в сети – как минимум некрасиво . Помни, тебе с ними работать. Поэтому не стоит писать что-то вроде: "Я так и знал, что секретарша спит с боссом".



Не стоит писать плохие посты о работе / Фото unsplash

Не менее важным является момент увольнения. Не стоит – запомни раз и навсегда – писать разоблачительн ы е посты. Рассказывать, как в компании все было плохо, как к тебе относился босс, насколько жалкими были условия труда. Парень, ты же как-то на их уже подписался, то почему не уволился тогда, когда что-то пошло не так? Прости, но такие публикации тебе баллов к карме не добавят. Запомни это!

# 2 Избегай срачей

Здесь говорится о каких-либо темах, которые могут разделить аудиторию на "черных" и "белых". Поэтому старайся не писать о политике, религии, избегать расовых вопросов и т.п . Не нужно притворяться ультраэкспертом в том, в чем ты не понимаешь почти ничего. И запомни, что твой гневный пост не сделает мир лучше.

То же касается гневных комментариев под другими постами. Алгоритмы соцсетей устроены так, что будут твоим друзьям показывать посты, которые ты прокомментировал. Ты же не хочешь, чтобы все узнали, что внутри тебя живет гневный тролль, который "срется" чуть ли не под каждым постом?



Конфликты в соцсетях тебя не делают лучшим / Фото unsplash

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#3 Добавь доброжелательности

Помни о том, что в каждом коллективе ценят доброжелательных людей . Но это вовсе не означает, что нужно притворяться и писать огромные посты о том, как ты переводил старушек через дорогу или кормил дворовых котов. Просто избегай негативных публикаций на своей странице. Больше от тебя и не требуется. Поверь, это не так уж и сложно.

Но запомни раз и навсегда, что мнимую неискренность в соцсетях скоро раскусят. Особенно, если ты будешь вести себя как мудак на работе. Поэтому соблюдай баланса между милым мальчиком в сети и брутальным коллегой.



Будь доброжелательным не только в офисе, но и в соцсетях / Фото unsplash

#4 Скромность не помешает

Мы не заставляем тебя преуменьшать все свои заслуги и старания. Вовсе нет! В этом пункте говорится о всевозможных хвастаньях новым гаджетом, автомобилем, путешествием и т.д . Понятное дело, что ты можешь выкладывать на своей странице все, что заблагорассудится. Но помни о разумном балансе между демонстрацией собственной жизни и попыткой насолить другим.



Совсем не обязательно выкладывать абсолютно все фото из отпуска / Фото unsplash

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