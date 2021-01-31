Медитация может показаться скучной или пустой тратой времени, но на самом деле это отличный инструмент, чтобы избавиться от стресса. Более того: она может помочь тебе крепче спать. К твоему вниманию 4 техники медитации, которые избавят тебя от бессонницы!

Источник: GQ

Расслабления чрезвычайно важно для хорошего и крепкого сна. Но не всегда получается так взять и заснуть сразу же, как только ты лег в постель. В таком случае можно воспользоваться несколькими техниками медитации, которые не только расслабят твоё тело, но и помогут уснуть.

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Если ты сможешь контролировать уровень стресса в течение дня, ты будешь лучше спать ночью. Ты даже можешь делать это за своим столом,

– отмечает доктор медицины Нью-Йоркского университета Джойс Валслебен.

2: 1: 4: 1

Это техника, которая помогает управлять своим дыханием. Робин Берзин, врач функциональной медицины и основатель Parsley Health, в книге Mind Body Green рекомендует сделать вдох, считая до двух, задержать дыхание, считая до одного, потом медленно вдохнуть, сосчитав до четырех, и закончить эту методику, задержав дыхание, считая до одного. Ты можешь увеличить количество вдохов до четырех и шести или до шести и восьми, если чувствуешь, что дыхание слишком короткое.



Твоя задача – концентрация внимания на дыхании / Фото Unsplash

Сосредоточение внимания на глубоком вдохе и медленном выдохе успокаивает. Это позволит не только быстрее заснуть, но и не переживать об отдыхе посреди ночи.

Медитация с брюшным дыханием

Дыхание животом во время прослушивания расслабляющей музыки и избавления от мыслей о работе или обязанностях помогает успокоить ум. И это можно делать не только перед сном, но и среди дня, если ты чувствуешь определенное напряжение. Рекомендуется закрыть глаза и сконцентрироваться на каждом вдохе, кладя руки на живот, чтобы чувствовать каждое движение.



Положи руки на живот при дыхании животом / Фото Unsplash

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Управляемые изображения

Речь идет об обдумывании сценариев, которые помогут тебе расслабиться. Например, мысли о горах, реках, море. То, что лишает суеты, а также дарит ощущение безопасности. Ключ заключается в том, чтобы обмануть мозг, заставив его использовать все твои ощущения для изучения каждого сценария. Он будет пытаться нарисовать целостную картину с запахами, звуками и эмоциями. Это позволит снизить выброс адреналина, а также расслабиться после тяжелого рабочего дня.



Попробуй представить себе море или горы, чтобы отвлечься / Фото Unsplash

Сознательная медитация

Речь идет о том, чтобы сосредоточиться на чем-то одном вместо того, чтобы позволять всем твоим заботам подниматься сразу же, бегая где-то в голове. Ключ к осознанной медитации – отпустить, записать свои проблемы в дневник и составить план действий, зная, что ты перестанешь прокручивать эти мысли перед сном. Цель состоит в том, чтобы заставить себя понять, что ты ничего не можешь поделать с этими проблемами, когда ложишься спать. Ведение дневника не дает тебе думать об этом ночью, позволяя расслабиться и лучше выспаться.

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