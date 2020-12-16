Зізнайся, ти теж зауважував, що рука несвідомо тягнеться до смартфона кожні кілька хвилин? Але ж ти не чув жодного сповіщення, тобі не цікавий час. Тобі просто необхідно звернути увагу на гаджет. І ми у новому матеріалі на Man 24 спробуємо позбутися залежності від смартфона. У цьому нам допоможуть кілька способів.

Здавалося б, смартфон повинен полегшувати наше життя. Він дозволяє залишатися на зв'язку, а також отримувати нову інформацію. Але водночас цей пристрій може викликати певну тривожність. Тож якщо ти зауважив, що твоя рука постійно тягнеться до гаджета, – читай новий матеріал Men 24. Ми спробуємо разом побороти цю залежність!

Варте уваги 5 перевірених способів зіпсувати ранкову чашку кави

1. Не використовуй смартфон як будильник

Придбай нарешті класний годинник-будильник, який стоятиме біля ліжка. Або ж використовуй смарт-годинник або фітнес-браслет для того, щоб прокидатися зранку. Такий прийом дозволить тобі не відволікатися на всілякі дурниці на початку дня. Те ж стосується вечора. Ти ж зауважив, що замість того, щоб поставити будильник – годину гортаєш стрічку мережі.



Купи нарешті звичайний будильник / Фото istock

2. Снідай, обідай та вечеряй з сім'єю

Навчися нарешті їсти в хорошій і гарній компанії. Тож замість смартфона зосередься на розмовах з рідними, ділися враженнями, обговорюй плани на майбутнє. Ба більше – такий прийом дозволить тобі нарешті перестати скиглити, що у вас не вистачає часу на спілкування. Він, насправді є, але використовуємо його ми всі нераціонально.



Почни снідати в колі рідних / Фото unsplash

3. Тренуйся з другом замість додатка

Усі ми звикли використовувати гаджети у ролі персональних тренерів. А як щодо того, що можна нарешті залишити смартфон вдома, а з собою на пробіжку або в зал покликати друга або кохану? Цей метод принесе значно більше користі. По-перше, ви будете один одного мотивувати. По-друге, можна буде гарно та корисно провести час.



Тренуйся з друзями / Фото unsplash

Як сказав сам Губернатор Арнольд Шварценеггер, "хороший партнер по тренуваннях підштовхує вас до того, щоб справлятися з великою вагою, і дає вам стимул робити більше повторень за підхід... Тренування з партнером веселіші, а також більш конкурентоспроможні... ви кидаєте виклик один одному".

Це цікаво Як заснути за 2 хвилини: блогер перевірив, чи працюють популярні методи з мережі

4. Зроби перерву в роботі

Випадкові цифрові відволікаючі фактори у результаті знижують твою продуктивність – "лежачі поліцейські", як висловилася експертка з цифрової детоксикації Кетрін Прайс. Прибери додатки у теки; видали закладки з браузера. Заплануй час пошуку в Google, а не просто переглядайте усі відомі речі у всесвіті, коли вони проникають у твій мозок.



Виділи час на роботі, який можна присвятити смартфону / Фото unsplash

5. Будуй чіткі плани

Для планування свят, навіть якщо Zoom – єдиний спосіб зібратися разом, встанови день та час. Складання чітких планів і їх виконання допоможе тобі не потрапити у пастку текстових повідомлень.



Будуй чіткі плани з конкретними датами / Фото unsplash

6. Почисть зуби зайву хвилину

Усе дуже просто. Під час ранкових і вечірніх процедур присвяти на 1 хвилину більше чищенню зубів. Витягни нарешті зубну нитку, яка ніяк не може дочекатися свого часу. Також можеш без поспіху поголитися або нанести маску для обличчя. Ти зауважиш, що все встигаєш, адже ніщо тебе не відволікає.



Присвяти зайву хвилину часу чищенню зубів / Фото adobestock

7. Не бери смартфон до рук за 2 години до сну

Синє світло від екранів порушує вироблення мелатоніну та може вкрасти дорогоцінні години спокою з того, що повинно бути хорошим нічним сном. Якщо не можеш відмовитися від вечірнього релаксу – віддай перевагу книжкам. Але паперовим або електронним. Читати зі смартфона ми теж не рекомендуємо.



За кілька годин до сну уникай використання смартфона / Фото unsplash

8. Не бери смартфон у спальню

Психотерапевт Кетрін Ставріанопулос з Нью-Йорка вважає, що, коли чоловік і жінка беруть гаджет, вони роблять це як спосіб "вийти зі стосунків", тобто позбутися емоційної взаємодії, яка є самою основою єднання. Перший крок до того, щоб виправити це, ваш останній момент з партнером перед сном. Це погляд в очі й обмін важливими словами. Тож смартфону у спальні просто не місце!



Смартфону не місце у вашій спальні / Фото unsplash

Читай також 5 дієвих способів виглядати молодшим: поради для чоловіків

Скористайся нашими порадами, щоб позбутися залежності від смартфона. Ти зауважиш, що у тебе з'явилося значно більше вільного часу, який можна присвятити собі, коханій, хобі або заняттям спортом!