Признайся, ты тоже замечал, что рука невольно тянется к смартфону каждые несколько минут? Но ты не слышал ни одного уведомления, тебе не интересно, сколько времени. Тебе просто необходимо обратить внимание на гаджет. И мы в новом материале на Man 24 попытаемся избавиться от зависимости от смартфона. В этом нам помогут несколько способов.

Казалось бы, смартфон должен облегчать нашу жизнь. Он позволяет оставаться на связи, а также получать новую информацию. Но одновременно это устройство может вызвать определенную тревожность. И если ты заметил, что твоя рука постоянно тянется к гаджету – читай новый материал Men 24 . Мы попробуем вместе побороть эту зависимость!

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1. Не используй смартфон как будильник

Купи наконец классные часы-будильник, который будут стоять у кровати. Или используй смарт-часы, или фитнес-браслет для того, чтобы просыпаться утром. Такой прием позволит тебе не отвлекаться на всякую ерунду в начале дня. То же касается вечера. Ты заметил, что вместо того, чтобы поставить будильник – час листаешь ленту сети.



Купи наконец обычный будильник / Фото istock

2. Завтракай, обедай и ужинай с семьей

Научись наконец есть в хорошей компании. Поэтому вместо смартфона сосредоточься на разговорах с родными, делись впечатлениями, обсуждай планы на будущее. Более того – такой прием позволит тебе наконец перестать ныть, что у вас не хватает времени на общение. Оно, на самом деле есть, но используем его мы все нерационально.



Начни завтракать в кругу родных / Фото unsplash

3. Тренируйся с другом вместо приложения

Все мы привыкли использовать гаджеты в качестве персональных тренеров. А как насчет того, что можно наконец оставить смартфон дома, а с собой на пробежку или в зал позвать друга или возлюбленную? Этот метод принесет гораздо больше пользы. Во-первых, вы будете друг друга мотивировать. Во-вторых, можно будет хорошо и полезно провести время.



Тренируйся с друзьями / Фото unsplash

Как сказал сам Губернатор Арнольд Шварценеггер, "хороший партнер по тренировкам подталкивает вас к тому, чтобы справляться с большим весом, и дает вам стимул делать больше повторений за подход... Тренировки с партнером веселее, а также более конкурентоспособные... вы бросаете вызов друг другу".

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4. Сделай перерыв в работе

Случайные цифровые отвлекающие факторы в результате снижают твою производительность – "лежачие полицейские", как выразилась експерт с цифровой детоксикации Кэтрин Прайс. Убери приложения в папки; выдали закладки из браузера. Запланируй время поиска в Google, а не просто просматривай все известные вещи во вселенной, когда они проникают в твой мозг.



Выдели время на работе, которое можно посвятить смартфону / Фото unsplash

5. Строй четкие планы

Для планирования праздников, даже если Zoom – единственный способ собраться вместе, установи день и время. Составление четких планов и их выполнение поможет тебе не попасть в ловушку текстовых сообщений.



Строй четкие планы с конкретными датами / Фото unsplash

6. Почисть зубы лишнюю минуту

Все очень просто. Во время утренних и вечерних процедур посвяти на 1 минуту больше чистке зубов. Вытащи наконец зубную нить, которая никак не может дождаться своего времени. Также можешь без спешки побриться или нанести маску для лица. Ты заметишь, что все успеваешь, ведь ничто тебя не отвлекает.



Посвяти лишнюю минуту времени чистке зубов / Фото adobestock

7. Не бери смартфон в руки за 2 часа до сна

Синий свет от экранов нарушает выработку мелатонина и может украсть драгоценные часы покоя с того, что должно быть хорошим ночным сном. Если не можешь отказаться от вечернего релакса – отдай предпочтение книгам. Но бумажным или электронным. Читать со смартфона мы тоже не рекомендуем.



За несколько часов до сна избегай использования смартфона / Фото unsplash

8. Не бери смартфон в спальню

Психотерапевт Кэтрин Ставрианопулос из Нью-Йорка считает, что, когда супруги берут гаджет, они делают это как способ "выйти из отношений", то есть избавиться от эмоционального взаимодействия, которое является самой основой единения. Первый шаг к тому, чтобы исправить это, ваш последний момент с партнером перед сном. Это взгляд в глаза и обмен важными словами. Поэтому смартфону в спальне просто не место!



Смартфону не место в вашей спальне / Фото unsplash

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