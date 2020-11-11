Ну що ж, осінь плавно добігає до свого логічного завершення. І це означає, що пора нарешті сховати літнє взуття. Але перед цим його потрібно почистити та повернути йому належний стан. До твоєї уваги 5 способів відчистити білі кросівки в домашніх умовах. Читай найкращі та перевірені поради на Men 24.

Якщо ти хочеш, щоб взуття тобі довше прослужило та мало відмінний вигляд, – потурбуйся про догляд за ним. Особливої уваги вимагають білі кросівки, які брудняться буквально від повітря. Тож на Men 24 на тебе чекають 5 перевірених способів відчистити білі кросівки в домашніх умовах.

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1. Сода

Пам'ятай, що сода – абразивний засіб. Тож не потрібно насипати її на взуття та починати чистку. Змішай невеличку кількість соди та води, щоб вийшла однорідна суміш. І вже саме цю суміш можеш спокійно наносити на взуття, аби повернути білизну та прибрати плями.

Приготуй кашкоподібну масу з соди та води; Оброби забруднені місця; Сполосни чистою теплою водою.



Використовуй соду для чистки білих кросівок і кедів / Фото adobestock

2. Лимонна кислота

Це ще один засіб, але він не настільки агресивний, якщо порівнювати з содою. За допомогою лимонної кислоти можна не лише очистити білу підошву кросівок, а й відбілити її.

Розчини лимонну кислоту (близько 25 г) у склянці теплої води; Намочи м'яку тканину з мікрофібри й протри нею плями та забруднені місця; Змий теплою водою; Витри кросівки паперовим рушничком.



Можна використати лимонну кислоту, аби відбілити кросівки / Фото reshoevn8r

3. Біла зубна паста

Ще один засіб, який відмінно очистить білу підошву твоїх кросівок. А бонусом до цього піде ще й м'ятний аромат, якщо паста має саме такий.

Візьми окрему зубну щітку та нанеси на неї горошину зубної пасти; М'якими круговими рухами пройдися зубною щіткою забрудненими місцями; Сполосни теплою водою кросівки; Витри насухо паперовими рушничками.

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4. Міцелярна вода

Але в цьому випадку будь обережним. Не варто використовувати міцелярку своєї дівчини або сестри, бо буде біда. Міцелярна вода дозволяє прибирати легкі забруднення. Її рекомендують використовувати для чистки шкіряних кросівок.

Вийми шнурівки; Видали зі шкіри пил щіточкою; Нанеси на ватний диск міцелярну воду, протри шкіру, язичок, а також підошву; Зітри міцелярну воду чистою вологою ганчіркою.



Можеш використати міцелярну воду, аби прибрати легкі забруднення / Фото thespruce

5. Оцет або перекис водню

Якщо залишилися ще якісь плями, з якими не впоралися попередні засоби, – спробуй оцет або перекис водню. Але тут потрібно діяти акуратно, адже не факт, що твоя пара взуття сприйме ці засоби з радістю. Тож ми рекомендуємо протестувати оцет або перекис на найменш помітній невеликій ділянці. Якщо все добре – приступай до чистки.

На ватний диск нанеси трішки оцту (допомагає усунути жовті плями) або перекису (прибирає різні плями); Протирай плями на взутті; Зітри чистою вологою ганчіркою.

*Ніколи не використовуй цей спосіб для кросівок з замші!



Оцет можна спробувати, якщо попередні методи не спрацювали / Фото greats

Візьми на озброєння ці способи, аби відчистити свої улюблені кросівки. Не лінуйся подарувати їм друге дихання та повернути відчуття новизни!

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