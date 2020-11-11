Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: 5 перевірених способів
Ну що ж, осінь плавно добігає до свого логічного завершення. І це означає, що пора нарешті сховати літнє взуття. Але перед цим його потрібно почистити та повернути йому належний стан. До твоєї уваги 5 способів відчистити білі кросівки в домашніх умовах. Читай найкращі та перевірені поради на Men 24.
Якщо ти хочеш, щоб взуття тобі довше прослужило та мало відмінний вигляд, – потурбуйся про догляд за ним. Особливої уваги вимагають білі кросівки, які брудняться буквально від повітря. Тож на Men 24 на тебе чекають 5 перевірених способів відчистити білі кросівки в домашніх умовах.
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1. Сода
Пам'ятай, що сода – абразивний засіб. Тож не потрібно насипати її на взуття та починати чистку. Змішай невеличку кількість соди та води, щоб вийшла однорідна суміш. І вже саме цю суміш можеш спокійно наносити на взуття, аби повернути білизну та прибрати плями.
- Приготуй кашкоподібну масу з соди та води;
- Оброби забруднені місця;
- Сполосни чистою теплою водою.
Використовуй соду для чистки білих кросівок і кедів / Фото adobestock
2. Лимонна кислота
Це ще один засіб, але він не настільки агресивний, якщо порівнювати з содою. За допомогою лимонної кислоти можна не лише очистити білу підошву кросівок, а й відбілити її.
- Розчини лимонну кислоту (близько 25 г) у склянці теплої води;
- Намочи м'яку тканину з мікрофібри й протри нею плями та забруднені місця;
- Змий теплою водою;
- Витри кросівки паперовим рушничком.
Можна використати лимонну кислоту, аби відбілити кросівки / Фото reshoevn8r
3. Біла зубна паста
Ще один засіб, який відмінно очистить білу підошву твоїх кросівок. А бонусом до цього піде ще й м'ятний аромат, якщо паста має саме такий.
- Візьми окрему зубну щітку та нанеси на неї горошину зубної пасти;
- М'якими круговими рухами пройдися зубною щіткою забрудненими місцями;
- Сполосни теплою водою кросівки;
- Витри насухо паперовими рушничками.
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4. Міцелярна вода
Але в цьому випадку будь обережним. Не варто використовувати міцелярку своєї дівчини або сестри, бо буде біда. Міцелярна вода дозволяє прибирати легкі забруднення. Її рекомендують використовувати для чистки шкіряних кросівок.
- Вийми шнурівки;
- Видали зі шкіри пил щіточкою;
- Нанеси на ватний диск міцелярну воду, протри шкіру, язичок, а також підошву;
- Зітри міцелярну воду чистою вологою ганчіркою.
Можеш використати міцелярну воду, аби прибрати легкі забруднення / Фото thespruce
5. Оцет або перекис водню
Якщо залишилися ще якісь плями, з якими не впоралися попередні засоби, – спробуй оцет або перекис водню. Але тут потрібно діяти акуратно, адже не факт, що твоя пара взуття сприйме ці засоби з радістю. Тож ми рекомендуємо протестувати оцет або перекис на найменш помітній невеликій ділянці. Якщо все добре – приступай до чистки.
- На ватний диск нанеси трішки оцту (допомагає усунути жовті плями) або перекису (прибирає різні плями);
- Протирай плями на взутті;
- Зітри чистою вологою ганчіркою.
*Ніколи не використовуй цей спосіб для кросівок з замші!
Оцет можна спробувати, якщо попередні методи не спрацювали / Фото greats
Візьми на озброєння ці способи, аби відчистити свої улюблені кросівки. Не лінуйся подарувати їм друге дихання та повернути відчуття новизни!
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