Можно, конечно же, вручную удалять пятна, и чистить кроссовки. Но этот подход не позволит их сделать полностью чистыми, а также убрать нежелательный запах. Поэтому мы рекомендуем тебе стирать кроссовки в стиральной машине. А в новом материале Men 24 расскажем, как это делать, чтобы не навредить любимой обуви.

Если тебе всегда казалось, что стирать кроссовки ни в коем случае нельзя, то мы вынуждены тебя расстроит. Можно и нужно. Но нужно четко придерживаться определенных правил, чтобы любимая пара не разлезлась в результате стирки. Men 24 делится с тобой этими секретами.

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Можно ли кроссовки стирать в стиральной машине?

Ответ однозначен. Да, можно. Это нужно делать не только для того, чтобы убрать лишнюю грязь. Стирка необходима также и для того, чтобы избавиться от неприятного запаха и микроорганизмов, которые его вызывают.

Эксперты рекомендуют стирать кроссовки хотя бы раз в месяц . А мы расскажем, как это делать, чтобы они не расползлись после первой же стирки.



Твои кроссовки нужно стирать хотя бы раз в месяц / Фото istock

Как стирать кроссовки в стиральной машине?

Есть целый алгоритм, которого нужно придерживаться каждому, кто хочет постирать свою любимую обувь. Соблюдай его, чтобы процесс завершился желаемым результатом, а не кучей проблем.

Вынь шнуровки и стельки;

Промой обувь под струей теплой проточной воды;

Выдали с подошвы песок, грязь и мелкие камешки;

Используй мешок для стирки

Одновременно можешь стирать не более 2 – 3 пар кроссовок, чтобы не повредить ни их, ни стиральную машину;

Выбери подходящий режим стирки (он указан на язычке кроссовок);

Белые кроссовки, возможно, придется дочистить вручную.



Используй мешок для стирки обуви / Фото vogue

Возьми на вооружение Как очистить белые кроссовки в домашних условиях: 5 проверенных способов

* Если на твоей обуви не указано, что ее можно стирать у стиральной машине – не делай этого.

Какой режим стирки выбрать?

Если ты не хочешь, чтобы кроссовки не разлезлись после первой стирки, – выбирай заботливый режим:

Спортивная обувь;

Ручная стирка;

Деликатная стирка.

При отсутствии этих режимов, можешь выбрать короткую программу стирки и выключить отжим.

Стирать кроссовки мы рекомендуем с помощью жидких порошков . Они не оставляют следов, а также отлично смываются даже холодной водой.

Температура стирки кроссовок

Если говорить о деликатных режимах, то температура воды в них не превышает 30 – 40 градусов . Нет такого режима – поставь температуру вручную. Напоминаем, что высокая температура отрицательно влияет на синтетику, а также может стать причиной того, что кроссовки расклеятся.



Выбери правильный режим и температуру стирки / Фото Cindy Baar

Как сушить кроссовки?

Спортивную обувь мы рекомендуем сушить при комнатной температуре в помещении, которое хорошо проветривается . Хочешь, чтобы они высохли быстрее? Тогда набей обувь скомканной бумагой.

Ни в коем случае не стоит сушить кроссовки с помощью фена, батареи или других источников тепла . Из-за той же высокой температур ы кроссовки могут не только потерять свою форму, но и прочность.



Суши кроссовки и спортивную обувь в помещении, которое хорошо проветривается / Фото cleanipedia

Как стирать кожаные и замшевые кроссовки?

Такие кроссовки стирать с помощью стиральной машинки вообще нельзя. Если на обуви есть вставки из кожи, нубука или замши – очищай ее только вручную. Здесь тебе поможет теплый мыльный раствор. Также стоит после чистки обработать обувь специальными средствами, чтобы вернуть ей отличный внешний вид, а также предотвратить пересыхание.

Если на кроссовках есть старые пятна – убери их с помощью спиртового раствора или бензина. С жирными пятнами справится содовый раствор или средство для мытья посуды.

Замшу и нубук можно чистить сухими. Для этого используются специальные щеточки. Одна сторона помогает убрать грязь, другая – вернуть материалу ворсистость.



Кожаная и замшевая обувь очищается вручную / Фото adobestock

Как стирать кроссовки вручную?

Если возникает необходимость стирать кроссовки руками, используй воду комнатной температуры, мыло, стиральный порошок или гель. Не используй отбеливатели, которые могут негативно повлиять на волокна кроссовок. Также не стоит замачивать кроссовки, чтобы они не расклеились и не потеряли форму.



Для ручной стирки выбери прохладную воду и не забудь про порошок / Фото cleaning

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