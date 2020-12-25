В начале декабря состоялся CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 – самое масштабное ежегодное гастрономическое событие в Украине, которое объединяет поваров, рестораторов и ценителей гастрономической культуры. Мы не только заглянули за кулисы события, но и собрали лучшие рецепты блюд и коктейлей, которыми поражали зрителей на шоу. Попробуй и ты приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне!

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга, о которой нам рассказывали на недавнем CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 . К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

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В нашем первом материале расскажем тебе, как приготовить куриную шейку по рецепту Саввы Либкина, а также предлагаем дополнить блюдо легким коктейлем Woody Highball от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой.



Савва Либкин и Юлия Терлецкая вместе поражали зрителей CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 / Фото Nemiroff

Савва Либкин

Коренной одессит Савва Либкин – владелец компании "Рестораны Савы Либкина", ресторанов "Дача", "Компот", "Tavernetta", "Пан-Пицца". Савва – ресторатор с 27-летним стажем, колумнист и автор бестселлеров "Моя Одесская кухня" и "Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской". Во время CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 он показал, как приготовить куриную шейку по-одесски. Попробуй и ты!

Савва Либкин – ресторатор с 27-летним стажем из Одессы

Куриная шейка по-одесски

Ингредиенты на 2 – 3 порции:

Целая курица весом около 1,5 кг – 1 шт

Лук – 600 г

Сливочное масло – 200 г

Печень, желудки и сердечки – от двух куриц

Куриный бульон – 4 – 5 л

Яйца – 3 шт

Желтки – 5 шт

Пшеничная мука – 5 ст. л.

Манная каша – 1 ст. л.

Соль – 2 щепотки

Молотый черный перец – 1 щепотка

Приготовление:

Полутора килограммовую курицу потрошим и аккуратно снимаем кожу целиком, так чтобы не задеть крылья. Несколько крупных белых луковиц очищаем, измельчаем и минут 15 – 20 прогреваем в сливочном масле. Следим, чтобы цвет не изменился. Остужаем. Нарезаем куриные сердечки, желудок и печень мелкими кубиками. Кладем их в охлажденную масляно-луковую смесь. Добавляем яйца, желтки, муку, манку и деликатно вымешиваем фарш. Солим и перчим. Кожу зашиваем кулинарной нитью таким образом, чтобы образовался мешок с крыльями и отверстием в области куриной шеи. Заполняем кожу полученной массой и зашиваем шею. В готовый закипающий куриный бульон кладем шейку и варим ее 45 минут на очень маленьком огне, практически без кипения. После этого шейку необходимо охладить в течение 2 часов прямо в бульоне.

Варианты подачи куриной шейки по-одесски:

Лучше нарезать ее на куски и, прогрев в сливочном масле, подать как основное блюдо. И, наконец, вполне уместно будет снять с готовой шейки кожу, нарезать ломтиками, залить ее закипевшим куриным бульоном и подать как первое блюдо. Если тебе досталась курица-несучка, то наеденные внутри желтки необходимо отварить и положить в бульон вместе с ломтиками шейки. В идеале туда же хорошо поместить и отваренные гребешки петуха.

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К этому блюду рекомендуем подавать авторский коктейль Woody Highball от бренд-амбасадоркы Nemiroff Юлии Терлецкой . Напомним, что этот напиток входит в категорию слабоалкогольных low-ABV коктейлей.

Приготовление коктейля Woody Highball



Рецепт приготовления легкого алкогольного коктейля Woofy Highball / Фото Nemiroff

ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 50 мл

Содовая с макадамией и каштановым пюре – 150 мл

Лайм – 15 мл

Приготовление:

Возьми высокий стакан и наполни его кубиками льда. При необходимости добавляй лед во время приготовления. Налей водку Nemiroff De Luxe, а также содовую с макадамией и каштановым пюре. Выжмите сок лайма и брось в напиток; Перемешай все барной ложкой и наслаждайся!

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