Куриная шейка от Саввы Либкина и коктейль Woody Highball: варианты фудпейринга
В начале декабря состоялся CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 – самое масштабное ежегодное гастрономическое событие в Украине, которое объединяет поваров, рестораторов и ценителей гастрономической культуры. Мы не только заглянули за кулисы события, но и собрали лучшие рецепты блюд и коктейлей, которыми поражали зрителей на шоу. Попробуй и ты приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне!
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга, о которой нам рассказывали на недавнем CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
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В нашем первом материале расскажем тебе, как приготовить куриную шейку по рецепту Саввы Либкина, а также предлагаем дополнить блюдо легким коктейлем Woody Highball от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой.
Савва Либкин и Юлия Терлецкая вместе поражали зрителей CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 / Фото Nemiroff
Савва Либкин
Коренной одессит Савва Либкин – владелец компании "Рестораны Савы Либкина", ресторанов "Дача", "Компот", "Tavernetta", "Пан-Пицца". Савва – ресторатор с 27-летним стажем, колумнист и автор бестселлеров "Моя Одесская кухня" и "Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской". Во время CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 он показал, как приготовить куриную шейку по-одесски. Попробуй и ты!
Савва Либкин – ресторатор с 27-летним стажем из Одессы
Куриная шейка по-одесски
Ингредиенты на 2 – 3 порции:
- Целая курица весом около 1,5 кг – 1 шт
- Лук – 600 г
- Сливочное масло – 200 г
- Печень, желудки и сердечки – от двух куриц
- Куриный бульон – 4 – 5 л
- Яйца – 3 шт
- Желтки – 5 шт
- Пшеничная мука – 5 ст. л.
- Манная каша – 1 ст. л.
- Соль – 2 щепотки
- Молотый черный перец – 1 щепотка
Приготовление:
- Полутора килограммовую курицу потрошим и аккуратно снимаем кожу целиком, так чтобы не задеть крылья.
- Несколько крупных белых луковиц очищаем, измельчаем и минут 15 – 20 прогреваем в сливочном масле. Следим, чтобы цвет не изменился. Остужаем.
- Нарезаем куриные сердечки, желудок и печень мелкими кубиками. Кладем их в охлажденную масляно-луковую смесь.
- Добавляем яйца, желтки, муку, манку и деликатно вымешиваем фарш. Солим и перчим.
- Кожу зашиваем кулинарной нитью таким образом, чтобы образовался мешок с крыльями и отверстием в области куриной шеи.
- Заполняем кожу полученной массой и зашиваем шею. В готовый закипающий куриный бульон кладем шейку и варим ее 45 минут на очень маленьком огне, практически без кипения. После этого шейку необходимо охладить в течение 2 часов прямо в бульоне.
Варианты подачи куриной шейки по-одесски:
- Лучше нарезать ее на куски и, прогрев в сливочном масле, подать как основное блюдо.
- И, наконец, вполне уместно будет снять с готовой шейки кожу, нарезать ломтиками, залить ее закипевшим куриным бульоном и подать как первое блюдо.
- Если тебе досталась курица-несучка, то наеденные внутри желтки необходимо отварить и положить в бульон вместе с ломтиками шейки. В идеале туда же хорошо поместить и отваренные гребешки петуха.
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К этому блюду рекомендуем подавать авторский коктейль Woody Highball от бренд-амбасадоркы Nemiroff Юлии Терлецкой. Напомним, что этот напиток входит в категорию слабоалкогольных low-ABV коктейлей.
Приготовление коктейля Woody Highball
Рецепт приготовления легкого алкогольного коктейля Woofy Highball / Фото Nemiroff
ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 50 мл
- Содовая с макадамией и каштановым пюре – 150 мл
- Лайм – 15 мл
Приготовление:
- Возьми высокий стакан и наполни его кубиками льда. При необходимости добавляй лед во время приготовления.
- Налей водку Nemiroff De Luxe, а также содовую с макадамией и каштановым пюре. Выжмите сок лайма и брось в напиток;
- Перемешай все барной ложкой и наслаждайся!
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Наслаждайся Woody Highball и куриной шейкой по-одесски в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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