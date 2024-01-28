Во время исследования, которое проводилось, когда мужчине было 92 года, обнаружили, что показатели здоровья его сердца, мышечной массы и общей физической формы были более похожи на показатели здорового 30- или 40-летнего, чем пожилого мужчины.

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По мнению исследователей, хотя Морган может иметь определенные генетические преимущества, по крайней мере, частично его крепкое здоровье связано с рутиной, которую он начал два десятилетия назад, в возрасте 73 лет.

Вот шесть факторов по исследованию, какие, возможно, способствовали сохранению его физической формы и здоровья на этапе жизни, часто обозначенном множеством болезней.

1. Сердечно-сосудистая активность низкой интенсивности

Для исследования ученые проанализировали режим тренировок Моргана, который включал около 30 километров в неделю на гребном тренажере. Они обнаружили, что около 70 процентов его тренировок были низкоинтенсивными. Это полностью соответствует рекомендациям врачей и ученых по улучшению продолжительности жизни, выносливости и общей работоспособности.

На самом деле, постоянные низкоинтенсивные сердечно-сосудистые тренировки часто определяют как темп, при котором можно комфортно разговаривать во время выполнения упражнений, не задыхаясь.

Он также попадает в зону 2 с точки зрения частоты сердечных сокращений, то есть между 60% и 70% от максимальной частоты сердечных сокращений в минуту. Сердечно-сосудистая работа в зоне 2 идеальна для продуктивности и здоровья, поскольку помогает клеткам адаптироваться к повышенным нагрузкам.

2. Правильное количество белка

Кроме регулярных физических упражнений, 92-летний мужчина – на момент проведения исследования – соблюдал диету, которая идеально подходит для пожилых людей: режим с высоким содержанием белка. Это помогло ему сохранить удивительно большое количество мышечной массы при низком содержании жира в организме (15%, на уровне с более молодым и здоровым мужчиной).

Белок – это ключевое питательное вещество для наращивания мышц и их поддержания, а также для контроля аппетита. Согласно рекомендациям, идеальное количество белка составляет около 0,8 грамма на килограмм массы тела. Однако с возрастом становится труднее поддерживать мышечную массу, и некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление большего количества белка может помочь нам стареть здорово. Мы рекомендуем всегда соблюдать баланс, поскольку некоторые органы, такие как почки и печень, могут пострадать.



Важно, чтобы рацион содержал достаточно белка / Фото master1305

3. Иногда включай сеансы с максимальными усилиями

Остальные аэробные тренировки Моргана, согласно его невероятным исследованиям, включала 20 процентов умеренной интенсивности и 10 процентов высокой интенсивности, к примеру, фазу спринта на полной скорости.

Этот последний этап является важным, поскольку исследователи обнаружили, что 92-летний мужчина обладал превосходной способностью эффективно использовать кислород (и увеличивать его доступность во время тренировки), что является важнейшим показателем общего кардиореспираторного здоровья. Многочисленные исследования показывают, что для развития этого вида фитнеса идеально подходят более короткие, более интенсивные периоды упражнений в темпе, который нельзя поддерживать слишком долго.

4. Тяжелая атлетика

Исследователи обнаружили, что Морган дополнял свои тренировки на гребном тренажере двукратными занятиями тяжелой атлетикой, выполняя три круга по три подхода с выпадами и другими упражнениями с гантелями.

Опять же, многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что ирландец-долгожитель, похоже, был прав. Недавние исследования показали, что силовые тренировки могут помочь предотвратить хронические заболевания и избежать преждевременной смерти. Конечно, тебе не нужно проводить часы в спортзале, чтобы извлечь пользу от этой активности – на самом деле, исследования показывают, что достаточно от 30 до 60 минут в неделю.

5. Никогда не поздно заниматься спортом

Физические упражнения – это всегда хорошо. Морган начал заниматься физическими упражнениями в возрасте 73 лет, хотя до этого никогда не делал этого систематически. Исследования показывают, что даже если люди начинают заниматься физическими упражнениями в возрасте 80 или даже 90 лет, при должном внимании и заботе они могут извлечь пользу в виде мышечной массы и силы – элементов, которые пригодятся в повседневной жизни, а также избежать травм, связанных с слабостью или низким мышечным тонусом.



Можно начать тренироваться даже в почтенном возрасте / Фото freepik

6. Непрерывность и последовательность тренировок

По мнению исследователей, одной из причин, почему Морган смог добиться таких успехов в улучшении своего здоровья и физической формы, есть то, что он был – и, очевидно, остается – чрезвычайно последовательным и придавал непрерывность своей рутине.

Физические изменения, связанные с диетой и физическими упражнениями, требуют много времени, независимо от того, идет ли речь о наращивании мышц, сжигание жира или улучшение здоровья. Именно поэтому эксперты обычно не рекомендуют радикальных диет или тренировок, не отвечающие потребностям времени.

Независимо от того, насколько оптимальна диета или физические упражнения, ты не получишь никакой пользы, если перестанешь их соблюдать, поэтому лучший план долголетия – это то, чего ты можешь придерживаться в течение длительного времени.

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