Этот тип упражнений помогает сжигать калории, привлекая большие группы мышц, увеличивая частоту сердечных сокращений и способствуя контролируемому дыханию. Существует множество разновидностей кардио. И ты сможешь выбрать самый оптимальный для себя. Мы же назовем еще два условия, без которых добиться желаемого результата будет крайне сложно.

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Какие упражнения выполнять

До популярных, распространенных и эффективных форм кардиотренировок принадлежат ходьба, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, бег, высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), прыжки на скакалке, гребли и тренировки на эллиптическом тренажере. Все эти тренировки ускоряют сердцебиение и помогают сжигать калории.

Сколько времени нужно посвящать

Чтобы похудеть, фитнес-эксперты рекомендуют заниматься кардио ежедневно. Хотя точное количество времени, которое ты должен посвящать, варьируется от человека к человеку, в общем-то ты должен стремиться к не менее 150 минутам кардиотренировок умеренной интенсивности в неделю. Если ты находишься на продвинутом уровне и решил заниматься кардиотренировками высокой интенсивности, достаточно будет и 75 минут.



Посвящай кардиотренировкам по 150 минут в неделю / senivpetro

Чтобы такие тренировки вошли в привычку, следует практиковать по 30 – 60 минут кардиотренировок по 3 – 5 раз в неделю.

Убедись, что ты не переусердствовал с кардиотренировками и останавливаешься, когда твое тело скажет. Избыточное количество этих упражнений может стать причиной выгорания и травм.

Какое упражнение поможет избавиться от жира на животе

Хотя все формы кардио помогают сжигать калории, эксперты полагают, что бег – лучшая, чтобы избавиться от жира в средней части живота. Некоторые исследования показали, что бег умеренной и высокой интенсивности может помочь снизить жировые отложения на животе даже без изменения рациона.

Однако важно начинать медленно и постепенно увеличивать темп и интенсивность. Кроме того, регулярное употребление калорийной пищи, а затем выход на пробежку, тебе не помогут.

Кардио следует комбинировать

Чтобы получить наилучшие результаты от кардиотренировок, сочетай высокоинтенсивные (например, высокоинтенсивные интервальные) и умеренные (например, ходьба или езда на велосипеде) тренировки в своей рутине.



Не забывай комбинировать тренировки / master1305

Три кита результативности тренировок

Для того чтобы потерять вес в долгосрочной перспективе и предотвратить его рост, следует совмещать кардиотренировки с силовыми, а также здоровым и сбалансированным питанием. Это трио сделает твое тело здоровым и подтянутым.

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