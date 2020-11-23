Чтобы похудеть совсем не обязательно морить себя голодом. Фитнес-тренеры дали несколько советов, которые помогут избавиться от лишнего веса без страданий. Возьми на вооружение, чтобы с каждым днем становиться лучше версией себя.

Казалось бы, похудения – об употреблении невкусной и пресной пищи, но этого можно избежать. Лови на Men 24 несколько советов, которые стоит взять на вооружение, чтобы избавиться от лишнего веса. Тело будет тебе благодарно!

Примечательно 5 продуктов, которые могут быть эффективнее протеиновые коктейли

1. Готовь дома

Понятное дело, что все мы устали и завалены кучей работы. Но это вовсе не означает, что у нас нет хотя бы 1 – 2 часа, которые можно посвятить приготовлению пищи. Признайся, сколько часов в день ты "залипаешь" на ютубе или за любимыми сериалами? Вот попробуй совместить приятное с полезным: готовь и смотри видео, которые тебе нравятся!



Готовь дома самостоятельно / Фото unsplash

А самостоятельное приготовление пищи позволит не только контролировать то, что ты употребляешь, но и формировать те вкусы в пище, которые нравятся тебе больше всего. Более того, наблюдения свидетельствуют о том, что самостоятельное приготовление пищи сокращает количество потребляемых калорий на 15%!

2. Избегай полуфабрикатов

Мало того, что ты точно не можешь быть уверенным в честности производителя. Этикетка может не содержать всей правды о составе продукта. Да и не стоит забывать о том, что полуфабрикаты содержат достаточное количество соли и консервантов, которые позволяют сохраняться им как можно дольше. А соль, как мы знаем, имеет свойство задерживать влагу в организме.



Хочешь полуфабрикатов – приготовь их самостоятельно / Фото lifehacker

Также не стоит покупать продукты, которые достаточно разогреть в микроволновой печи. Возьми за привычку формировать рацион из тех продуктов, которые требуют приготовления, а не разогрева.

3. Двигайся по периметру

Эксперты рекомендуют в супермаркете двигаться по периметру. Там, как правило, стоят полезные продукты. Зато в центре ты увидишь всевозможные снеки, сладости и другой пищевой мусор.



В поле зрения всегда вредные продукты / Фото unsplash

Также помни о маркетинговых ловушках: полезные продукты всегда снизу или сверху. На уровне глаз – то, что нужно продать. И, как правило, говорится о продуктах, которые не принесут твоему организму пользы.

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4. Читай этикетки

Не менее важный момент во время покупок продуктов – внимательное изучение их этикеток. Например, ты можешь обнаружить безумное количество сахара в любимом остром соусе. Или шоколад окажется не шоколадом, а смесью сахара с какао-порошком. То же касается твердых сыров. Часто недобросовестные производители могут мелким шрифтом указывать, что перед тобой не сыр, а сырный продукт. Поэтому не ленись вчитываться в этикетки. Это не только позволит тебе сэкономить деньги, но и убережет от продуктов, которые не принесут пользы организму!



Не ленись читать этикетки любимых продуктов / Фото unsplash

5. Нет хороших или плохих продуктов

Этот пункт может немного противоречить предыдущему. В нем говорится о том, что даже самые полезные продукты могут принести вред твоему организму, если ты будешь злоупотреблять. То же касается плохих продуктов. Если съешь немного – ничего страшного не произойдет. Но точно не стоит заминать огромную пачку чипсов за один присест.



Если есть много хороших продуктов – пользы не будет / Фото unsplash

Воспользуйся нашими советами, которые позволят тебе похудеть без лишних усилий. Но не стоит ожидать, что результат появится на следующий же день. Поэтому подходи к этому вопросу ответственно и будь готов, что не сразу же заметишь изменения!