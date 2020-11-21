Если в школе ты не мог дождаться, когда станешь наконец взрослым, самостоятельным и съедешь от родителей. То с наступлением этого заветного возраста у тебя может возникнуть желание стать финансово независимым и сказочно богатым. Ну чем же ты хуже Илона Маска? Мы попробуем дать тебе несколько советов, которые помогут приумножать свои финансы!

А теперь будем честными: ты откладываешь деньги? Подозреваем, что нет. В наши дни мы слишком много тратим на глупости, которые не имеют абсолютно ничего общего с будущим. Men 24 делится с тобой 3 советами, которые помогут стать богатым.

Возьми на вооружение Как эффективно управлять своими деньгами: советы миллиардера

1. Не трать деньги на ерунду

Самая большая человеческая проблема: расходование денег тогда, когда в этом нет необходимости. Например, ты каждый день питаешься в бистро возле работы. Казалось бы, это не изысканный ресторан. Но и ходишь ты туда по 20 раз в месяц. Вот и умножь минимальный чек в 100 гривен на 20. Получаем 2000 гривен расходов только на еду. Но ты мог взять что-то вкусненькое из дома. И это еще не все. Ты же любишь начинать утро с кофе. Опять же, умножаем 50 гривен на 20 и получаем еще 1000 гривен. В результате ты тратишь ежемесячно по 3000 гривен только на то, что не является жизненно необходимым для тебя!



Избегай расходования денег тогда, когда в этом нет необходимости / Фото unsplash

Совет от Men 24: загрузи приложение по подсчету расходов. В конце месяца ты сможешь увидеть, что же "выкачивает" деньги из твоего бюджета по максимуму. Если это не очень важное – попробуй следующего месяца на этом немного сэкономить.

2. Планы на будущее

Да, у тебя должны быть планы не только на завтра. Поэтому попробуй себе ставить краткосрочные и долгосрочные цели. Например, что ты должен сделать до 30 лет, а что – к 40! Конечно, звучит немного жутко, но позволяет тебе четко понимать, что ты должен делать и как к этому идти!



Строй планы на ближайшие несколько лет, а также откладывай деньги / Фото unsplash

Причем в твоих планах обязательно должны быть прописаны ситуации, когда все может выйти из-под контроля. Например, ты можешь потерять работу или, не дай Бог, заболеть. Поэтому помни о том, что ты должен не только идти к своим целям, но и откладывать деньги, которые позволят чувствовать себя комфортно несколько месяцев, пока все не стабилизируется!

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3. Зарабатывай больше

Ха, звучит издевательски, да? А вот и нет. Просто пора научиться объективно ценить свое время и старания. Изучи рынок. Прокачивай свои скиллы. Все это позволит тебе или требовать повышения зарплаты или найти именно ту работу, которая будет приносить желаемую прибыль. Запомни, что требовать достойную зарплату за свою работу – нормально.



Не бойся зарабатывать больше денег и учиться / Фото unsplash

Если ты ведешь свой бизнес – работай над ним. Если у тебя есть хобби – попробуй превратить его в дополнительный заработок. Если ты хочешь повышения зарплаты или карьерный рост – учись и развивайся. Работай над собой каждый день. И именно тогда у тебя получится не только зарабатывать больше, но и получать максимум удовольствия от жизни!

Эти простые советы позволят тебе не только меньше тратить денег на ерунду, но и зарабатывать больше. И вполне вероятно, что именно ты за 10 лет попадешь на страницы Forbes!