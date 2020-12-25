Нужно быть максимально честным с собой: на твою интимную жизнь влияет не только уровень тестостерона, но и ряд других факторов. Но есть один фактор, который не меняется вот уже десятилетиями. И о нем мы расскажем в новом материале на Men 24. Узнай, что сделает из тебя самого лучшего любовника.

Ты можешь изучить абсолютно все позы Камасутры, нарисовать себе карту ее эрогенных зон. Но что ты будешь делать с теми ситуациями, когда твоя любимая просто не хочет секса? Ученые из США провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале SAGE , и узнали, что делает мужчин лучшими любовниками. Детали читай на Men 24 !

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Над наблюдением работало трио социологов Дэниэл Л. Карлсон из Института Юты, Аманда Миллер из Университета Индианаполиса, а также Шэрон Сасслер из Корнельского университета. Они провели исследования, основой которого стали 2 масштабные опросы 1992 – 1994 годов, а также 2006 года. Всего в них приняли участие 11 тысяч мужчин из совершенно разных социальных слоев. Что удалось обнаружить?

Что важнее в крепких отношениях?

Каждый участник должен был ответить на простой вопрос: что для него важнее в крепких отношениях – хороший секс, верность или распределение бытовых обязанностей в паре.

Оказалось, существует непосредственная связь между первым и третьим пунктом . Если в паре бытовые обязанности делятся поровну, то и секс в их жизни регулярный, а также приносит максимум удовольствия. Все это актуально, если сравнивать с теми парами, где кто-то один берет на себя домашние обязанности.



Мужчины, которые помогают по дому, чаще занимаются сексом / Фото unsplash

Также ученым удалось обнаружить, что уровень прибыли и образования мужчин ы коррелирует с готовностью брать на себя часть домашних дел. Например, мужчины с высшим образованием и уровнем дохода, который можно охарактеризовать как "средний" и "выше среднего", чаще вовлечены в бытовые дела. Чего не скажешь о представителях сильной половины человечества со средним образованием, а также низким уровнем дохода.

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Но и это еще не все. Оказалось, что меньше ссорились и чаще занимались сексом именно те пары, в которых мужчина мыл посуду и занимался покупкой продуктов на всю семью!



Исследование показало, почему мужчинам нужно мыть посуду / Фото stocky

Выводы напрашиваются сами по себе. Чтобы быть лучшим любовником нужно: брать на себя часть бытовых задач, иметь высшее образование и хотя бы средний доход, а также мыть посуду и заниматься покупкой продуктов на всю семью. Поэтому можешь спрятать в шкаф Камасутру.