Хочешь взяться за какое-то чрезвычайно сложное дело? Тебе кажется, что у тебя все получится, но сомнения не дают спокойно спать? Поэтому тебе однозначно нужно решить уравнение профессора Виктора Купперса. Оно позволит понять, есть ли у тебя та же жилка, которая позволит стать успешным. Айда вместе с редакцией Men 24 решать это уравнение!

Виктор Купперс – наставник, лектор, а также отец простого уравнения, с помощью которого можно угадать, действительно ли в тебе сочетаются все требования для достижения успеха. Отбрось все свои гуманитарные сомнения и попробуй вместе с Men 24 решить уравнение, которое может в корне изменить твою жизнь!

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Уравнение Купперса выглядит так: V = (c + h) xa

Казалось бы, абстрактный набор букв и знаков. Но именно он даст тебе возможность разобраться в себе и собственных силах.

Как говорит сам Купперс: "Большинство берется за социальный имидж, потому что их привлекает стереотип. Но будь осторожен: прежде чем взлететь, нужно подумать об этом с определенным холодом".



На твой успех влияют 3 фактора / Фото unsplash

Разбираем уравнения Купперса

V – общее отношение;

c – твои знания;

h – твои способности;

a – твоё отношение.

Только правильно сочетая эти переменные, можно будет достичь желаемого результата в жизни.

В конце концов, профессиональная жизнь и личная – основываются на человеческих отношениях. Клиенты, поставщики, команда. И все они будут определять твою ценность на основе трех других переменных. Знания и навыки важны, они плюсуются, но единственное, что усиливает это все – твое отношение,

– отмечает Купперс.

Знание – это сила

Ты должен знать что и как делать. Навыки же необходимы для того, чтобы выполнять свою работу хорошо. А временами – отлично! Но не стоит также забывать о том, что нужно быть активным, добрым, скромным. Не грусти, храни позитивный настрой, понимай и слушай. А еще – продолжай учиться.



Хочешь быть успешным – не ленись учиться все время / Фото unsplash

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Твое отношение отражается

Хорошее отношение – это то, что действительно проникает в других. Поэтому это способ, которым, в конце концов, ты проектируешь себя на других. Будь эмпатическим, если хочешь, чтобы и тебе сопереживали другие.

Нет ничего хуже нетерпеливого дурака, без сомнения. Поэтому важно научиться правильно комбинировать 3 переменные, потому что это будет единственный способ действительно стать успешным,

– добавил Виктор Купперс.

Как оставаться на позитиве?

Сразу же заметим, что это очень сложная задача. Пожалуй, самая сложная среди других. Но все возможно! "Мы должны научиться плыть против течения и начинать отличать драмы от простых неблагоприятных обстоятельств" , – учит Купперс.



Научись наконец отличать настоящую драму от надуманной / Фото unsplash

Он отмечает, что позволять себе расстраиваться, когда на самом деле нет веских причин – это то, на что следует наложить вето: потеря родственника, не дожить до конца месяца, заболеть. Это настоящие драмы, с которыми мы должны смириться. Логическая реакция на негативную ситуацию – начало пути к ее принятию и решению. Вместе с тем "потеря клиента или дефицит денег для поездки в отпуск на Карибские острова – не драма, а неблагоприятная ситуация, которая должна мотивировать тебя преодолеть ее, это не должно изменить твой позитивный настрой" , – отмечает Купперс.

Также он призывает перестать концентрироваться только на том, что ты испытываешь неудачи. Цени то, что у тебя есть. Заботься о личных отношениях и осознай наконец, что жизнь действительно сложная вещь, она несовершенна. Но понимание ее как нормальной – действие, которое укрепит твоё отношение и будет вдохновлять на позитив.

Что там с заключением?

Конечно же, оно у нас есть. Мы не могли бы оставить тебя еще без нескольких крутых советов. Итак, навыки, знания и отношение. 3 фактора, вместе взятые, позволяют тебе браться за любой проект, а также делать это хорошо. Но есть над чем подумать: Купперс предлагает продолжать заниматься делом. Впрочем, не стоит забывать задавать себе вопрос: действительно ли это то, что я хочу? Вдруг ты просто взялся за это, потому что где-то услышал, что сможешь добиться успеха?



Помни, что после каждого падения ты встанешь на ноги / Фото unsplash

По словам Купперса, ты должен обладать деловыми навыками, хорошо выполнять свою работу и "не бояться неудач".

Тебе не нужно бояться падения, потому что ты знаешь, что встанешь на ровн ы е. И это не безрассудство, а смелость,

– отмечает он.

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