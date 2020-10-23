Совсем не обязательно обращаться за советом к стилисту, чтобы выглядеть круто. Мы знаем несколько секретов для мужчин, которые позволят навести порядок в собственном гардеробе, а также выделить изюминку в собственном имидже.

Что нужно сделать мужчине, чтобы создать свой стиль, читайте в новом материале на Men 24 . Мы расскажем, с чего начать и как сделать так, чтобы ты выглядел круто и стильно одновременно.

Примечательно 7 крутых видов верхней одежды на осень, которые разнообразят мужской гардероб

1. Начни не из магазина

Какую бы стильную одежду ты не выбрал, следует учитывать свой внешний вид. Иначе есть все шансы, что это будет выглядеть, мягко говоря, не слишком гармонично. Поэтому беспокойся о том, чтобы твоя прическа всегда была ухоженная, был порядок с бородой или трехдневной щетиной, брови не торчали во все стороны, а из-под ногтей не просматривалась грязь. Не менее актуальны походы в зал. Помни о том, что некоторые фасоны отлично смотрятся только на фактурных мужчинах.

Не забывай, что именно ты создаешь свой стиль . Не нужно быть похожим на кого-то или же слепо плыть по модному течению!



Работу над стилем стоит начать со своего внешнего вида / Фото pinterest

2. Разбор гардероба

Сначала тебе нужно разобраться, есть ли у тебя все составляющие базового мужского гардероба . После этого следует избавиться от того нарядов, которые ты больше не будешь носить, потому что: они ужасн ы е, ты похудел / потолстел, ты не носил этот наряд несколько лет. Позаботься, чтобы в шкафу для одежды была только одежда. Все старые журналы, сувениры с отдыха и неудачные подарки лучше спрятать в комод.

Относительно самой одежды, то она должна быть на виду. Помни золотое правило: не вижу – не ношу.



Убери из своего гардероба вещи, которые ты больше не носить / Фото istock

3. Силуэт важный

При покупке новой одежды следует обращать внимание на собственный силуэт. Иногда бывает так, что вещь очень нравится, но совсем уж ужасно висит на тебе. В таком случае покупать ее не нужно.

Одежда на тебе не должно напоминать мешок . Ты же не чучело на поле, правда?



Одежда должна быть подобрана под твой силуэт / Коллаж 24 канала

4. Твой стиль – твоя визитка

Дома, конечно же, мы отдаем предпочтение удобной одежде, в котором бы мы чувствовали себя максимально комфортно. Зато наряд, в котором мы выходим на свет, – своеобразная визитка. Люди видят, во что ты одет и уже могут сформировать о тебе свое мнение.

Поэтому позаботься о том, чтобы первое впечатление не было испорчено банальным неумением сочетать одежду.



Помни о том, что твой стиль – твоя визитная карточка / Фото pinterest

5. Сочетание цветов

Помни о том, что эти все разделения на мужской и женский цвет уже давно не актуальны. Но это вовсе не означает что нужно с ног до головы одеться в розовое.

В твоем образе могут быть цветовые акценты и смелые сочетания . Это позволит выделяться из толпы и чувствовать себя увереннее. Но будь осторожен, ведь иногда чрезмерное внимание может иметь обратное влияние.



Не бойся экспериментировать с сочетанием цветов в гардеробе / Фото pinterest

6. Дьявол кроется в деталях

Ничто так не подчеркивает твой стиль, как грамотно подобранные аксессуары. Поэтому можешь смело носить ремни с фактурными пряжками, креативные браслеты. И вообще что-либо, что может помочь добавить изюминку в твой образ.

Но здесь следует помнить о тонкой гране, чтобы не казалось, что ты накинул на себя все что попало под руки.



Помни об аксессуарах, которые будут подчеркивать твой стиль / Фото pinterest

7. Фишка в образе

Твоя манера ношения одежды тоже может о тебе рассказать. Например, застегнутая верхняя пуговица на рубашке свидетельствует о собранном, даже немного педантичном образе. Зато закатанные рукава означают, что перед нами человек немного дерзкий, который готов нарушать правила.

В твоем образе тоже должны быть какие-то присущие тебе фишки . Это позволит выбиваться на фоне других, а также чувствовать себя максимально комфортно при любых условиях.

Эти простые секреты позволят тебе не только создать свой собственный стиль, но и получать удовольствие от того, что ты носишь. Помни о том, что мода – это то, что нравится тебе. Поэтому будь сам себе законодателем моды.