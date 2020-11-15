Чомусь на шкарпетки більшість чоловіків не звертають зовсім ніякої уваги. Але дуже і дуже даремно. Адже це маленька, але надзвичайно важлива складова чоловічого гардеробу. Розповідаємо, як правильно вибрати чоловічі шкарпетки, аби завжди виглядати бездоганно!

До твоєї уваги кілька порад з підбору чоловічих шкарпеток, якими з тобою залюбки ділиться Men 24. Візьми на озброєння!

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Шкарпетки бувають різними

Як ти вже зауважив, шкарпетки бувають не лише чорними, не лише довгими, і не лише з діркою на великому пальці. Гаразд, це був жарт. Насправді шкарпетки розділяються у залежності від:

цілі (для офіційних заходів, спорту або відпочинку, повсякденного носіння або урочистих подій);

(для офіційних заходів, спорту або відпочинку, повсякденного носіння або урочистих подій); матеріалу (бавовна, бамбук, льон, вовна, шовк, кашемір, трикотаж);

(бавовна, бамбук, льон, вовна, шовк, кашемір, трикотаж); сезону (теплі для зими, тонкі для літа);

(теплі для зими, тонкі для літа); спеціальні (термошкарпетки – для інтенсивних занять спортом або єдиноборствами, гірських сходжень та прогулянок).

У шкарпеток буває різна довжина

Ультракороткі. Їх ще в народі називають шкарпетками-невидимками або слідами. Це відмінний варіант для літнього взуття, яке можна носити й без шкарпеток. Особливість таких шкарпеток полягає в тому, що їх не видно. Тож можеш сміливо носити сліди з улюбленими лоферами, сліпонами, топсайдерами, кросівками.



Ультракороткі шкарпетки не видно під взуттям / Фото unsplash

Укорочені шкарпетки. Вони ідеально підійдуть для занять спортом або повсякденного носіння. Такі шкарпетки доречні у спортивному, sport casual, sport chic, casual, а також street casual стилях.

Класичні шкарпетки. Їхня довжина сягає ікри. Це універсальна модель, яка підходить і для ділових, і для неформальних образів. Але не варто носити такі шкарпетки з шортами. Домовилися?



Довжина класичних шкарпеток сягає ікри / Фото unsplash

Гольфи. Це високі шкарпетки, які закривають ікри та доходять до коліна. Вони відмінно зігрівають взимку, створюючи тепло та додатковий комфорт. Також гольфи годяться для окремих видів спорту (футболу, баскетболу, тенісу, гольфу тощо).



Гольфи також носять для окремих видів спорту / Фото unsplash

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Як вибрати шкарпетки?

1. Гола нога не повинна виглядати з-під штанів або джинсів. Ані коли ти стоїш, ані коли ти сидиш. Якщо ж ти носиш шорти або бермуди – обирай сліди або укорочені шкарпетки.

2. Підбирай шкарпетки під колір штанів – у тон або на тон темніші. Якщо ж любиш експериментувати – вибирай яскраві шкарпетки з кумедними принтами. Часто саме шкарпетки можуть стати тим аксесуаром, який підкреслить твій стиль.



Сміливі та стильні хлопці можуть обирати яскраві шкарпетки з принтами / Фото unsplash

3. Білі шкарпетки лише для спортивного образу. В інших випадках вони, м'яко кажучи, виглядатимуть недоречно.

4. Товщина та тканина шкарпеток також залежить від штанів. Правило просте: чим тонші штани – тим тонші шкарпетки.

Візьми на озброєння наші поради, аби завжди підбирати правильні шкарпетки під свої образи. Пам'ятай, що вони не лише дозволяють не мерзнути в ноги, а й можуть підкреслити твій стиль. Тож скористайся цим сповна!

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